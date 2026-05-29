Građani Srbije koji planiraju putovanje ka crnogorskom primorju tokom juna moraće dobro da isplaniraju rutu i vreme polaska, jer se uvodi privremena izmena saobraćaja na jednom od najvažnijih pravaca ka moru.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saobraćaj na magistralnom putu od Žabljaka prema Pljevljima biće izmenjen od 1. do 30. juna, a vozače očekuju višesatne obustave i preusmerenja.

Kako je saopštila Uprava za saobraćaj Crne Gore, za putnička vozila i autobuse uvodi se poseban režim saobraćaja koji podrazumeva potpune obustave svakog dana u nekoliko termina.

Saobraćaj će biti potpuno zatvoren od 6 do 8 časova ujutru, zatim od 10 do 12 časova, kao i u najkritičnijem periodu od 14 do čak 20 časova.

To praktično znači da bi tokom najvećeg dela dana moglo da dođe do ozbiljnih gužvi, kolona i zadržavanja, posebno vikendom kada veliki broj turista iz Srbije kreće ka primorju.

Za teretna vozila uvedene su još strože mere.

Kamionima, šleperima, kamionima sa prikolicom i svim teretnim vozilima nosivosti preko 3,5 tone biće potpuno zabranjen prolaz sve do završetka radova.

Ipak, izvođači radova najavili su da će u određenim terminima omogućiti propuštanje vozila u skladu sa potrebama saobraćaja.

Prema najavi, vozila će biti propuštana u 7.00, 16.15 i 18.00 časova.

Van termina potpune obustave, saobraćaj će se odvijati naizmenično, uz poštovanje privremene signalizacije i uputstava saobraćajne policije.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, jer se tokom letnje sezone na ovoj deonici očekuje povećan intenzitet saobraćaja.

Za vreme trajanja obustava preporučuje se korišćenje alternativnog pravca preko Vrulje i Mijakovića.

Iz Uprave za saobraćaj Crne Gore apelovali su na sve putnike da pre polaska provere stanje na putevima, prilagode plan putovanja novom režimu i poštuju postavljenu signalizaciju kako bi radovi bili završeni bezbedno i u predviđenom roku.

