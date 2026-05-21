Grad Novi Sad i ove godine omogućava besplatnu rehabilitaciju u banjskim lečilištima Srbije za oko 300 penzionera sa nižim primanjima, a prijave uskoro počinju.

Reč je o programu socijalne podrške namenjenom najstarijim sugrađanima, kroz koji Grad finansira sedmodnevni boravak i oporavak u banjama širom Srbije.

Ko može besplatno u banju?

Da bi ostvarili pravo na besplatan banjski oporavak, penzioneri moraju da ispune dva osnovna uslova:

ukupna mesečna penzija ne sme da prelazi 60.000 dinara

besplatan banjski oporavak preko ovog programa nisu koristili u poslednjih pet godina

Upravo je pravilo o pet godina uvedeno kako bi što veći broj penzionera dobio priliku da koristi ovu vrstu pomoći.

Rok za prijavu veoma kratak

Prijave će trajati samo pet dana — od 25. do 29. maja 2026. godine.

Za prijem i obradu dokumentacije biće zadužena Komisija za banje Udruženja penzionera grada Novog Sada.

Iz Grada podsećaju da je program deo dugogodišnje saradnje sa Udruženjem penzionera i da je prvenstveno namenjen najugroženijim penzionerima.

Najtraženije banje u Srbiji

Penzioneri koji dobiju besplatan boravak biće naknadno obavešteni pismenim putem o terminu polaska i banji u koju odlaze.

Iako mogu da navedu željenu destinaciju, među najpopularnijim banjama već godinama su:

Kanjiža

Banja Junaković

Termal Vrdnik

Sokobanja

Razlika u odnosu na PIO fond

Za razliku od programa Fonda PIO, koji ove godine finansira desetodnevni oporavak za penzionere sa primanjima do 50.683 dinara, Grad Novi Sad omogućava sedmodnevni boravak i onima koji imaju penziju do 60.000 dinara.

Na taj način veći broj najstarijih građana dobija priliku za rehabilitaciju i odmor.