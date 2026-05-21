Grad Novi Sad i ove godine omogućava besplatnu rehabilitaciju u banjskim lečilištima Srbije za oko 300 penzionera sa nižim primanjima, a prijave uskoro počinju.
Reč je o programu socijalne podrške namenjenom najstarijim sugrađanima, kroz koji Grad finansira sedmodnevni boravak i oporavak u banjama širom Srbije.
Ko može besplatno u banju?
Da bi ostvarili pravo na besplatan banjski oporavak, penzioneri moraju da ispune dva osnovna uslova:
- ukupna mesečna penzija ne sme da prelazi 60.000 dinara
- besplatan banjski oporavak preko ovog programa nisu koristili u poslednjih pet godina
Upravo je pravilo o pet godina uvedeno kako bi što veći broj penzionera dobio priliku da koristi ovu vrstu pomoći.
Rok za prijavu veoma kratak
Prijave će trajati samo pet dana — od 25. do 29. maja 2026. godine.
Za prijem i obradu dokumentacije biće zadužena Komisija za banje Udruženja penzionera grada Novog Sada.
Iz Grada podsećaju da je program deo dugogodišnje saradnje sa Udruženjem penzionera i da je prvenstveno namenjen najugroženijim penzionerima.
Najtraženije banje u Srbiji
Penzioneri koji dobiju besplatan boravak biće naknadno obavešteni pismenim putem o terminu polaska i banji u koju odlaze.
Iako mogu da navedu željenu destinaciju, među najpopularnijim banjama već godinama su:
- Kanjiža
- Banja Junaković
- Termal Vrdnik
- Sokobanja
Razlika u odnosu na PIO fond
Za razliku od programa Fonda PIO, koji ove godine finansira desetodnevni oporavak za penzionere sa primanjima do 50.683 dinara, Grad Novi Sad omogućava sedmodnevni boravak i onima koji imaju penziju do 60.000 dinara.
Na taj način veći broj najstarijih građana dobija priliku za rehabilitaciju i odmor.
