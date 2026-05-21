U petak i subotu biće promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, navodi RHMZ.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, sutra će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Vreme narednih dana

U srbiji će sutra, 22. maja, biti promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Duvaće umeren i jak, severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 12 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne nestabilno, na širem području grada sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom.

Duvaće umeren i jak vetar, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 25.

Prema prognozi za idućih sedam dana, u subotu (23. maja) biće promenljivo oblačno i nestabilno - na severu Vojvodine uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji tokom poslepodneva lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Dnevna temperatura biće od 21 do 27 stepeni.

U nedelju (24. maja) i naredne sedmice (od 25. maja) očekuje se toplije vreme, s temepraturom od 23 do 30 stepeni i pretežno sunčano, dok će uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.