Nova upozorenja klimatologa izazvala su zabrinutost širom sveta. Stručnjaci upozoravaju kako bi već u bliskoj budućnosti Zemlju mogao pogoditi snažan "Super El Ninjo", klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše, ali i razorne poplave i požare.

Meteorolozi smatraju da bi upravo 2026. i 2027. godina mogle srušiti sve dosadašnje temperaturne rekorde. Prema navodima nemačkog Bilda, Svetska meteorološka organizacija (WMO) upozorava da bi se od sredine ove godine mogao razviti novi El Ninjo fenomen, što bi moglo značajno da utiče na temperature i obrasce padavina širom planete.

Klimatolog Daniel Svain s Kalifornijskog instituta za vodne resurse smatra da bi upravo 2026. i 2027. mogle postati najtoplije godine otkad postoje merenja. Slično upozorenje dao je i meteorolog i klimatski stručnjak Džef Berardeli koji je za američku televiziju WFLA-TV izjavio:

"Mislim da ćemo biti svedoci vremenskih pojava kakve moderna istorija još nije videla".

Super El Ninjo predstavlja izrazito snažan oblik klimatskog fenomena El Ninjo tokom kojeg dolazi do neuobičajeno visokog zagrejavanja Tihog okeana. Takve promene potom mogu izazvati potpuni poremećaj vremenskih prilika širom sveta, od ekstremnih vrelih talasa i dugotrajnih suša pa sve do obilnih kiša i katastrofalnih poplava.

Kako piše Bild, stručnjaci upozoravaju da su posledice već sada vidljive u pojedinim delovima Evrope, gde je tlo iztrazito isušeno nakon dugih perioda bez ozbiljnijih padavina.

Poslednji El Ninjo zabeležen je tokom 2023. i 2024. godine, a prema izveštajima WMO upravo je taj fenomen doprineo tome da 2024. postane najtoplija godina od početka zvaničnih merenja.

Naučnik upozorava na rekordne temperature

Klimatski naučnik Karlo Buntempo upozorava da bi novi temperaturni rekordi mogli da budu oboreni već sledeće godine. Još više zabrinjavajuće prognoze dolaze od klimatologa Tida Semlera iz irske meteorološke službe.

On smatra da bi posledice novog El Ninja mogle biti još snažnije tokom 2027. godine jer atmosferi treba određeno vreme da reaguje na promene u Pacifiku.

"Ako se El Ninjo razvije tokom druge polovine 2026., postoji povećani rizik da 2027. postane godina rekordnih vrućina", upozorio je Semmler.

Stručnjaci posebno strahuju od sve većeg rizika katastrofalnih šumskih požara. Teodor Kiping s Kraljevskog koledža u Londonu upozorava kako bi snažan El Ninjo mogao povećati mogućnost ekstremnih suša i toplotnih udara u Australiji, Kanadi, SAD i amazonskoj prašumi.

U slučaju razvoja izrazito snažnog Super El Ninja, stručnjaci ne isključuju mogućnost da svet uđe u period najopasnijih vremenskih ekstrema u modernoj istoriji.

Meteorološki portal SWE navodi da Evropu već krajem maja očekuje nagli preokret vremena. Nakon neuobičajeno hladnog prodora arktičkog vazduha, nad velikim delom kontinenta razvija se snažna toplotna kupola koja zarobljava vrući vazduh i donosi ekstremno visoke temperature.

U Španiji i Portugaliji preko 35 stepeni

Prema njihovim prognozama, temperature bi u Španiji i Portugaliji mogle da budu i preko 35 stepeni Celzijusa, dok će se vrlo topao vazduh postupno širiti prema Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, ali i prema Balkanu.