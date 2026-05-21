Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Tačno ovim putem danas će proći Spasovdanska litija kroz Beograd: Na čelu prvi put jedna od najvećih svetinja - pojas presvete Bogorodice, evo kad se kreće

Grad Beograd i ove godine obeležava Spasovdan i svoju slavu svečanom litijom.

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.13:30
0
Tačno ovim putem danas će proći Spasovdanska litija kroz Beograd: Na čelu prvi put jedna od najvećih svetinja - pojas presvete Bogorodice, evo kad se kreće
Instagram printscreen
Ove penzije viće preko 100.000 dinara: Sjajne vesti za starije građane u prognozi za 2026. godinu
Foto: Shutterstock
 Ove penzije viće preko 100.000 dinara: Sjajne vesti za starije građane u prognozi za 2026. godinu
Prethodna vest
Lažomer: Lažne žrtve režima
Foto: Shutterstock/Juraj Kral
 Lažomer: Lažne žrtve režima
Sledeća vest

Grad Beograd svake godine organizuje proslavu gradske slave, Vaznesenja Gospodnjeg – Spasovdana, a u sklopu obeležavanja i ove godine Spasovdanska litija proći će centralnim gradskim ulicama.

Trasa litije je od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Trga Slavija i Bulevarom oslobođenja do Hrama.

Jedino zastajanje će biti na Trgu Slavija, odakle će se svi prisutni uputiti ka Hramu Svetog Save. Na čelu litije prvi put će biti pojas Presvete Bogorodice iz Manastira Vatoped sa Svete Gore. 

Spasovdan - litija

Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve, liturgija u Vaznesenjskoj crkvi će biti održana u 9 časova, a litija će krenuti u 19 časova ispred Vaznesenjske crkve.

Ispred Vaznesenjske crkve juče je doneta jedna od najvećih svetinja pravoslavlja - pojas Presvete Bogorodice, i to posle skoro posle 650 godina.

Pre toga, patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali su ga na aerodromu "Nikola Tesla". 

Današnja tradicionalna litija od Vaznesenjskog do Svetosavskog hrama krenuće u 19 časova i blagosloviti i osveštati sabrani verni narod i prestoničke ulice i trgove, navodi se u saopštenju SPC.

Litija - Spasovdan

Trasa litije

- od Hrama Vaznesenja Gospodnjeg Ulicom kneza Miloša

- Ulicom kralja Milana, obilazno s desne strane kružnog toka Slavija

- Bulevarom oslobođenja do Svetosavskog platoa kod Karađorđevog parka

- i dijagonalnom linijom pravo u Hram Svetoga Save na glavni zapadni ulaz

Zbog kretanja litije moglo bi doći do povremenog prekida saobraćaja u pomenutim ulicama, te se vozačima savetuje da obrate pažnju i koriste alternativne puteve.

 

Patrijarh Porfirije u Hram Svetog Save uneće pojas koji će vernici moći da celivaju nakon završetka bogosluženja.

 
Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
spasovdan litija

Povezane vesti

Spasovdansku litiju predvodi patrijarh Porfirije: Časni krst nosi učenik Matematičke gimnazije
TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ
spasovdan

Spasovdansku litiju predvodi patrijarh Porfirije: Časni krst nosi učenik Matematičke gimnazije

08:48 | 0
„Verujem da će Sveti pojas doneti čudesa kojima se nadamo“: Vučić na dočeku velike svetinje poslao snažnu poruku Srbiji
Tanjug
Velika svetinja

„Verujem da će Sveti pojas doneti čudesa kojima se nadamo“: Vučić na dočeku velike svetinje poslao snažnu poruku Srbiji

17:31 | 44
PATRIJARH NAJAVIO! Za Spasovdan velika hrišćanska svetinja na čelu litije (FOTO/VIDEO)
Foto: Printscreen | Printscreen
VELIKI BLAGOSLOV!

PATRIJARH NAJAVIO! Za Spasovdan velika hrišćanska svetinja na čelu litije (FOTO/VIDEO)

16:17 | 0
VELIČANSTVENA LITIJA ULICAMA PODGORICE Reke vernika u slavu Svetog Simeona Mirotočivog 
Prinstcreen
fenomenalno

VELIČANSTVENA LITIJA ULICAMA PODGORICE Reke vernika u slavu Svetog Simeona Mirotočivog 

15:26 | 0
(FOTO) U toku je Svetosimeonska litija u Podgorici
Borba.me
borba

(FOTO) U toku je Svetosimeonska litija u Podgorici

12:13 | 0
Komentari (0)

Društvo

Građani, pažnja! RHMZ je izdao zvanično upozorenje na vremenske nepogode
Shutterstock/Alo! ilustracija

Građani, pažnja! RHMZ je izdao zvanično upozorenje na vremenske nepogode

14:09 | 0
Kreće u 18 h: Autobuske linije na trasi litije danas će biti privremeno obustavljane
Foto: Shutterstock

Kreće u 18 h: Autobuske linije na trasi litije danas će biti privremeno obustavljane

13:22 | 0
EMOTIVNA ISPOVEST KOJA KIDA DUŠU: Željko Mitrović otkrio strogo čuvanu tajnu iz vojske i zašto mu je Sarajevo zauvek u srcu – Pomogao porodici koju je zadesila zla sudbina!
TV PINK Youtube print screen

EMOTIVNA ISPOVEST KOJA KIDA DUŠU: Željko Mitrović otkrio strogo čuvanu tajnu iz vojske i zašto mu je Sarajevo zauvek u srcu – Pomogao porodici koju je zadesila zla sudbina!

13:06 | 0
Dečak iz Prijepolja se vozio na krovu autobusa: Advokat Rajković za Mame upozorava: Posledice mogu biti kobne
Foto: Alo | Ilustracije

Dečak iz Prijepolja se vozio na krovu autobusa: Advokat Rajković za Mame upozorava: Posledice mogu biti kobne

13:00 | 0
„Krvi će mi se napiti“ Mama pokrenula raspravu o dečacima i devojčicama, pljušte različita iskustva
Foto: Alo | Ilustracije

„Krvi će mi se napiti“ Mama pokrenula raspravu o dečacima i devojčicama, pljušte različita iskustva

12:00 | 0
Spremite se! Provala oblaka i drastičan pad temperature - evo kada će sunce opet ogrejati Srbiju
Shutterstock

Spremite se! Provala oblaka i drastičan pad temperature - evo kada će sunce opet ogrejati Srbiju

11:24 | 0
„Želudac joj ne radi, hrani se putem sonde, a rasplakala je svet“: Priča devojčice koja je dirnula milione roditelja
Foto: Alo | Printscreen

„Želudac joj ne radi, hrani se putem sonde, a rasplakala je svet“: Priča devojčice koja je dirnula milione roditelja

11:00 | 0
Danas stiže preokret: Srbija se deli na sunce, oblake i moguće pljuskove
Foto: Tanjug

Danas stiže preokret: Srbija se deli na sunce, oblake i moguće pljuskove

08:00 | 0
Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme
shutterstock

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

07:00 | 0
"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Instagram printscreen | Foto: Printscreen/ Instagram Marko Nikolić

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

06:40 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

Novi AI trend uznemirio korisnike: ChatGPT navodno može da „čita” ljude kao otvorenu knjigu

2min

Naslov: Otac krenuo da ćerku vozi u vrtić pa je zaboravio u pakleno vrelom autu: Devojčica (2) umrla u najgorim mukama

3min

Mogu da uspore starenje i ojačaju imunitet: Pripremite sami alkalnu kupku kod kuće, evo i kako

5min

Poznata glumica objavila da ima rak: "Ne mogu više da prolazim kroz ovo, osetim probadanje"

5min

Najčešće greške zbog kojih vam se hrana u frižideru brzo kvari: Uz ove trikove duže će ostati sveža

56min

Građani, pažnja! RHMZ je izdao zvanično upozorenje na vremenske nepogode

1H

Tačno ovim putem danas će proći Spasovdanska litija kroz Beograd: Na čelu prvi put jedna od najvećih svetinja - pojas presvete Bogorodice, evo kad se kreće

1H

Kreće u 18 h: Autobuske linije na trasi litije danas će biti privremeno obustavljane

1H

EMOTIVNA ISPOVEST KOJA KIDA DUŠU: Željko Mitrović otkrio strogo čuvanu tajnu iz vojske i zašto mu je Sarajevo zauvek u srcu – Pomogao porodici koju je zadesila zla sudbina!

2H

Dečak iz Prijepolja se vozio na krovu autobusa: Advokat Rajković za Mame upozorava: Posledice mogu biti kobne

6H

Čovek koji je rekao "ne": Dok su drugi slavili odvajanje od Srbije, on je povukao jasnu liniju

16H

Moskva besni zbog Kalinjingrada: „Ovo je ludilo!“ NATO podigao tenzije do usijanja

16H

„Ne brinite, biće samo mali sukob sa Srbijom“: Jezivo upozorenje Skot Ritera o novom ratu

23H

3 dana nakon što su ga zatvorili u Lazu Lazarević, žena Slobe Vasića povukla šokantan potez! Odluka je doneta

17H

"Kad ti srce slomi neko koga si zvao porodicom": Karleušin menadžer napisao otvoreno pismo i rekao kraj!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem
Ataimages

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ilustracija

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"
Foto: Printscreen | RTS/Youtube

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju
Printscreen/Instagram/Srbija showbiz

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju

"Nulta tolerancija za saradnju s krimosima": Predsednik Vučić o najavljenim izmenama zakona
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 100,89 101,2 101,5
CAD CAD 73,33 73,55 73,77
AUD AUD 71,65 71,87 72,08
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,73 128,11 128,49

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati