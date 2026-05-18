Podestimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovara na pitanja svojih korisnika. Pitanja za koje procene da su od važnosti za veći broj korisnika javno objave u svom zvaničnom glasilu "Glas osiguranika" ili putem društevnih mreža.

Ovog puta oglasili su se povodom prava na porodičnu penziju.

Porodična penzija i uslovi njenog korišćenja mogu da izazivz nedoumice kod građana, posebno kada dođe do novih životnih okolnosti poput ponovnog stupanja u brak ili ostvarivanja drugih vrsta primanja, kao što je nacionalna penzija.

U nastavku Alo! vam prenosi konkretna pitanja upućena Fondu PIO, kao i zvanične odgovore koje rešavaju svaku dilemu.

Nacionalna penzija i pravo na porodičnu penziju

Jedna zabrinuta penzionerka za svoja primanja, S.B. iz Novog Sada, upitala je Fond PIO povodom nacionalne penzije i prava na porodičnu penziju.

Kako ističe, ostvarila je pravo na Nacionalnu penziju za zasluge u kulturi a pošto joj je muž preminuo, podnela je zahtev za porodičnu penziju.

Njeno pitanje glasi:

- Da li zbog toga što primam Nacionalnu penziju mogu da budem odbijena za porodičnu ili da mi se porodična penzija umanji?

- Ja ću moći da ostvarim pravo i na sopstvenu penziju ali bi mi porodična penzija bila veća - istakla je ona.

Odgovor Fonda PIO

U zvaničnom odgovoru iz Fonda PIO pojašnjavaju da nacionalna penzija koja je zvanično Priznanje za vrhunski doprinos kulturi, predstavlja poseban vid doživotnog mesečnog novčanog primanja koje se dodeljuje istaknutim pojedincima za izuzetne zasluge u oblastima kulture i sporta.

- Ovo priznanje dodeljuje Vlada Republike Srbije. Ostvarivanje i korišćenje „nacionalne penzije” nije regulisano Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i nije u nadležnosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje tako da ne utiče na ostvarivanje drugih prava regulisanih Zakonom o PIO - navode iz Fonda PIO.

Novi brak i porodična penzija

Druga korisnica penzije uptala je da li novi brak utiče na porodičnu penziju?

Korisnica porodične penzije, R. P. iz Beograda, ističe da prima porodičnu penziju od preminulog supruga.

Pitanje koje je postavila Fondu PIO glasi:

- Ukoliko se ponovo udam (za stranog državljanina), da li mogu da nastavim da primam porodičnu penziju?

Dodaje da ne menja mesto prebivališta.

Odgovor Fonda PIO

Iz Fonda PIO ističu da udovice ili udovci ne gube pravo na porodičnu penziju ako sklope novi brak ili zasnuju vanbračnu zajednicu.

- Isto tako, zasnivanje nove zajednice nema nikakvog uticaja na pravo na porodičnu penziju koje su ostvarila njihova deca - dodaju iz Fonda PIO.

Porodična penzija se, prema odgorima iz Fonda PIO, ne gubi sklapanjem novog braka ili vanbračne zajednice. Takođe, primanje nacionalne penzije ne utiče na pravo na porodičnu penziju, jer se radi o različitim vrstama primanja koje nisu međusobno uslovljene.