Deda Milomir Milenković iz sela Šumarice kod Kraljeva ima 95 godina, iza sebe veliki život, četvoro unučadi, osmoro praunučadi i priču koja je mnoge raznežila širom Srbije.

Posle više od šest decenija braka i teškog perioda koji je usledio nakon smrti supruge, Milomir je odlučio da sebi pruži novu šansu za sreću.

I pronašao ju je — u Vrnjačkoj Banji.

Kako prenosi RTV Kraljevo, svoju drugu suprugu upoznao je sasvim slučajno, ispred hotela, dok je sedela sama na klupi.

Prišao joj je, počeli su da pričaju i tako je sve krenulo.

„Ostalo je malo naroda, nemam više ni komšija ovde. Igrao sam, pevao, svuda prolazio, a onda dođu godine, bolest, smrt u kući… Tako da sam se oženio ponovo posle 63 godine. Sad sam srećan, imam druga pored sebe“, ispričao je Milomir.

„Svideo sam joj se na prvi pogled“

Njihovo upoznavanje danas zvuči kao scena iz starog filma.

Milomir kaže da mu je odmah rekla da ne želi brak, već samo druženje.

Ali on nije hteo da odustane.

„Kaže ona meni: ‘Ja se ne bih udala, samo da se družimo’. A ja se mislim — kako da se družim u ovim godinama? Pitam je da li joj se sviđam. Kaže: ‘Sviđaš mi se na prvi pogled, ali treba malo da pričamo’“, priča deda Milomir kroz osmeh.

Posle toga ju je pozvao kod sebe.

„Rekao sam joj: Dođi ti kod mene kući, budi sedam dana, pa ako ti ne vršim posao, ti idi“, kroz smeh priča Milomir.

Došla je iz Novog Sela — i ostala.

„Za ljubav nikad nije kasno“

Njih dvoje danas su već deset godina zajedno i, kako kaže, žive mirno i srećno.

U vremenu kada su ljudi sve usamljeniji, priča dede Milomira mnoge je podsetila da ljubav nema rok trajanja.

„Za ljubav nikad nije kasno. Samo da budeš dobar i pošten čovek“, poručio je Milomir.

Njegova priča brzo se proširila društvenim mrežama, gde ljudi pišu da im je vratila veru u emocije, bliskost i život uprkos godinama i teškim trenucima.