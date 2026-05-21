Pojedine linije gradskog prevoza biće danas obustavljene od 18 časova do 19.45 na trasama kojima će prolaziti litija kojom će biti obeležena gradska slava "Vaznesenja Gospodnjeg - Spasovdana", navodi se na sajtu Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.

Litija će prolaziti sledećim ulicama: Kralja Milana, Trg Slavija, Bulevar oslobođenja - Hram Svetog Save uz asistenciju saobraćajne policije.

Vozila javnog gradskog prevoza će u zavisnosti od uslova na terenu čekati na trasi, dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

Potpuna obustava saobraćaja planirana je u ulici Admirala Geprata (od Balkanske do Kneza Miloša) i u Dobrinjskoj ulici od 16 do 19 časova, a početak formiranja Litije zakazan je od 18 časova iz ulice Kralja Milana.