Država danas samo od naknada za industriju igara na sreću prihoduje 220 miliona evra koja se ulažu u izgradnju škola, bolnica, vrtića, sportskih terena i programe pomoći osobama sa invaliditetom. Zahvaljujući tim sredstvima moguće je izgraditi čak 220 škola ili 400 vrtića. Pre 14 godina, zbog tadašnjih loših zakona i raširenog crnog tržišta, tako nešto nije bilo moguće. Predlozi opozicije za novim izmenama zakona otvorili bi prostor za ponovno jačanje crnog tržišta, uskratili državi značajne prihode i doveli mnoga radna mesta u pitanje. Dok su Đilas i njegovi politički partneri bili na vlasti država je na osnovu ovog nameta prihodovala čak 11 puta manje!

Ako se nametima koje plaćaju kopmanije u industriji igara na sreću dodaju ostali parafiskalne i fiskalne obaveze samo tokom 2024. godine uplaćeno je 326,582 miliona evra, taj iznos je u 2025. godini porastao je na 410,951 milion evra, zabeleživši ukupan godišnji rast od 26%.

Iako predstavnici opozicije pokušavaju da političkim napadima diskredituju ovu delatnost, zvanični podaci jasno pokazuju da je reč o jednoj od najznačajnijih privrednih grana kada je u pitanju punjenje budžeta Republike Srbije. Zahvaljujući strožoj regulativi, većoj kontroli i modernizaciji zakonskog okvira, prihodi države od industrije igara na sreću beleže samo kontinuirani rast. Upravo oni koji su u vreme svoje vlasti omogućili višestruko manje prihode države danas pokušavaju da kroz neosnovane napade i manipulacije prikupljaju jeftine političke poene.

Posebno je važno istaći da su poslednje izmene zakona dodatno pooštrile uslove poslovanja, tako da je ova oblast strožije i rigoroznije uređena nego što je to bilo pre 14 godina — povećani su porezi i naknade, uvedene su rigoroznije kontrole, kao i dodatne obaveze za priređivače. Pooštrene su kontrole i propisi kada je u pitanju prevencija maloletničko klađenje i svih oblika zavisnosti od igara na sreću. Upravo zbog toga, industrija igara na sreću danas predstavlja zakonski jednu od najuređenijih privrednih grana u Srbiji, sa jasno definisanim pravilima, visokim stepenom nadzora i velikim doprinosom javnim finansijama.

Umesto učestalih političkih napada i pokušaja stigmatizacije čitave industrije, činjenice govore same za sebe, država danas od ove delatnosti prihoduje višestruko više nego pre deceniju i po, a stroga regulativa omogućava transparentnije i odgovornije poslovanje nego ikada ranije.

Podaci pokazuju i da jedna od najbrže rastućih industrija u Srbiji direktno zapošljava gotovo 15.000 radnika i podržava oko 100.000 radnih mesta, imajući u vidu da sarađuje i sa brojnim drugim sektorima. Kada se uzmu u obzir i članovi porodica, od beting industrije direktno i indirektno živi više od 400.000 ljudi, što je ekvivalentno populaciji većeg grada u našoj zemlji! Na osnovu podataka o porezima i doprinosima na zarade zabeleženo je uvećanje od 30% (sa 93,107 miliona evra u 2024. na 121,100 miliona evra u 2025. godini), dok je po osnovu poreza na dobit u budžet Republike Srbije uplaćeno dodatnih 27%, dostigavši 15,221 milion evra u 2025. godini u poređenju sa 12,022 miliona evra iz prethodne godine.

Takođe, nakon zakonske regulative koja je počela da se primenjuje u 2025. godini različite naknade vezane za ovu industriju su sa 149,928 miliona evra u 2024. godini skočile na čak 220,255 miliona evra u 2025. godini, što predstavlja značajan porast od preko 40% za samo godinu dana.

Brojke jasno pokazuju da je reč o industriji koja danas predstavlja važan stub javnih finansija, značajan generator ekonomskog rasta i jedan od najvećih pojedinačnih uplatioca u budžet Republike Srbije.



