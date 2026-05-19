U Srbiji će u utorak, 19. maja, biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugozapadu Srbije se, uz više oblačnosti, posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 5 do 10 stepeni, a najviša od 19 do 23.

U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 10 stepeni, a najviša oko 22.

Idućih sedam dana, prema prognozi, očekuje se promenljivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, koji će ponegde biti praćen i grmljavinom, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO