Aplikacije za upoznavanje mnogima su postale glavni način za nova poznanstva, ali iskustva korisnika često pokazuju da iza „idealnog spoja“ mogu da se kriju ozbiljne tajne. Od lažnih identiteta do dvostrukih života, priče sa društvenih mreža sve češće zvuče kao scenario za film.

Jedna devojka anonimno je na Reditu podelila iskustvo koje ju je, kako kaže, potpuno šokiralo.

Sve je počelo sasvim bezazleno. Pošto živi u manjem gradu gde nema mnogo prilika za upoznavanje novih ljudi, odlučila je da pruži šansu muškarcu koji joj fizički nije bio potpuno po ukusu, ali joj je delovao zanimljivo i pristojno.

Čudni detalji već na prvom sastanku

Iako je prvi sastanak prošao bolje nego što je očekivala, nekoliko stvari joj je odmah privuklo pažnju. U njegovom automobilu nalazila su se dečja sedišta i igračke, pa ga je pitala da li ima dete.

On joj je objasnio da nema porodicu, već da živi sa sestrom i njenim detetom.

Iako joj je priča delovala neobično, pristala je da ga ponovo vidi. Tokom narednih susreta muškarac joj je pričao da je usvojen i da deli stan sa sestrom čiji muž navodno radi u Austriji.

Međutim, sumnja je postajala sve veća.

„Bilo mi je čudno kako je sam kupio veliki stan, a nikada nije želeo da odemo tamo“, napisala je ona.

Pokloni, pažnja i izbegavanje odgovora

Njihovi susreti uglavnom su se svodili na kratka viđanja tokom njegovih pauza na poslu. Donosio joj je poklone, slatkiše i ponašao se kao da su već u ozbiljnoj vezi, ali je uporno izbegavao da je uključi u svoj privatni život.

Preokret se dogodio tokom jednog izlaska kada ga je pozvao kontakt upisan kao „Majka“.

Kada je pokušala da vidi ko ga zove, usledila je scena koju neće zaboraviti.

„Uspavao se i bukvalno bacio telefon u more“, napisala je.

Istina otkrivena preko društvenih mreža

Posle tog događaja odlučila je da sama istraži celu priču. Pretragom društvenih mreža pronašla je stare fotografije i objave koje su otkrile da „sestra“ zapravo nije njegova sestra – već supruga.

Ali tu nije bio kraj šoku.

Devojka je kontaktirala njegovu ženu, a njih dve su potom počele da upoređuju informacije i sklapaju celu priču. Kako tvrdi, muškarac je sve vreme pokušavao da vodi dvostruki život, verujući da nijedna od njih neće otkriti istinu.

„Napravile smo mu sačekušu“

Na kraju je usledio rasplet koji je iznenadio i korisnike Redita.

„Na kraju smo mu žena i ja napravile sačekušu“, napisala je kroz šalu.

Prema njenim rečima, supruga se nakon svega razvela i danas je u srećnoj vezi sa drugim muškarcem, dok se glavni akter priče više nikada nije javio.

Objava je brzo postala viralna, a mnogi korisnici priznali su da su i sami imali slična iskustva na aplikacijama za upoznavanje.