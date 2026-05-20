Blokaderi sa elektrotehničkog fakulteta u Beogradu oglasili su se bizarnom objavom putem društvene mreže X.

U objavi stoji:

"Jel' biste se vi rukovali sa Anom Brnabić? Mi ne bismo. Pa ni kada bi nam dozvolili da gostujemo na RTS-u. Pa ni kada nas ne bi prekidali u tom gostovanju. Pa ni kada bi vlast dala sve od sebe da nas podignu iznad cenzusa, srećom nama takva pomoć ne treba. Oteraće vas studenti sve u istoriju!"

Bizarna objava stiže kao reakcija na TV duel predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić sa potpredsednicom SSP Marinikom Tepić.

Goran Ješić iz građanskog pokreta "Solidarnost“, nekadašnji saveznik blokadera, napisao je:

"Da to neko pogleda brzo, dok je vreme! Specijalista."

Evidentno, Ješić smatra da su blokaderi za lečenje.