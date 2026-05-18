Jako nevreme praćeno monsunskim pljuskovima i sitnim gradom pogodilo je delove Srbije, a građani koji su se u tom trenutku našli napolju za samo nekoliko minuta bili su mokri do gole kože. Dramatični snimci iz Vranja pokazali su silinu pljuska koji je iznenadio stanovnike juga zemlje nakon velikog dnevnog zagrevanja.

Kako se navodi uz snimak nastao 16. maja, upravo je jugoistok Srbije imao najveće dnevno zagrevanje, zbog čega su se prvi razvili snažni konvektivni oblaci koji donose obilne padavine i grmljavinu. Vranje je među prvim gradovima koje je pogodilo snažno nevreme, praćeno jakom kišom i sitnim gradom.

Pored juga zemlje, jaki pljuskovi zahvatili su i sever Srbije. Najviše padavina zabeleženo je u Severnobačkom, Južnobačkom, Zapadnobačkom, Sremskom i Mačvanskom okrugu, gde su se smenjivali snažni naleti kiše i grmljavina.

Meteorolozi navode da se danas očekuje smirivanje vremena i razvedravanje u većem delu Srbije, dok će se slaba kiša zadržati samo na istoku i severoistoku zemlje. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, uz umerenu oblačnost.

U Beogradu se danas očekuje sunčano vreme uz prolazno naoblačenje u popodnevnim časovima. Duvaće pojačan severozapadni vetar, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 21 stepen.

Ipak, predah neće dugo trajati. Prema prognozi meteorologa, od 20. maja Srbiju ponovo očekuje promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Nestabilno vreme zadržaće se do kraja sedmice, uz pojačan severni vetar i temperature od 20 do 24 stepena, dok će na istoku zemlje biti i do 26 stepeni.