U Evropu stiže vremenski rolerkoster! Dolazi nagla promena, evo kada se očekuje ovaj ekstremni temperaturni obrt

Narednih dana sledi dramatičan temperaturni preokret u Evropi

 
Autor:  Milica Krstić
18.05.2026.20:03
Nakon dužeg perioda hladnog vremena koje je zahvatilo veći deo Evrope, narednih dana sledi dramatičan temperaturni preokret.

Topliji vazduh sa juga prodire prema zapadnim i centralnim delovima kontinenta, pa bi temperature u Francuskoj i Engleskoj mogle da porastu i za 15 stepeni.

Istovremeno, i Sjedinjene Države beleže vremenske ekstreme, gde bi vruć vazduh u nekim delovima mogao da se pretvori u sneg, piše Gardijan.

 

Nedelje arktičke hladnoće

Prošle nedelje kombinacija snažnog anticiklona nad severnim Atlantikom i ciklona nad južnom Skandinavijom povukla je arktički vazduh prema jugu, zbog čega su se temperature spustile 10 do 15 stepeni Celzijusa ispod proseka za ovo doba godine i tako se zadržale više od nedelju dana.

Noćni mrazevi naneli su štetu poljoprivrednicimaa u Francuskoj su vinogradari paljenjem vatri pokušavali da spasu vinograde. Zbog klimatskih promena, usled kojih se Evropa zagreva brže od bilo kog drugog kontinenta, ovako dugotrajna i raširena hladnoća postala je sve ređa pojava.

Hladan i nestabilan vazduh u kombinaciji sa jakim majskim suncem izazvao je i brojne grmljavinske oluje, a između 11. i 16. maja zabeleženo je oko 750.000 udara groma širom Evrope. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je crvena upozorenja zbog jakih vetrova, obilne kiše i grada.

Sledi nagli porast temperatura

Tokom vikenda ciklon se proširio dalje na severozapad Evrope, što je prekinulo severno strujanje i okrenulo vetrove na zapadne smerove. Kasnije ove nedelje predviđa se jačanje anticiklona nad zapadnim delovima kontinenta, koji će povući vruć vazduh iz severne Afrike.

Očekuje se da će do petka temperature u zemljama poput Francuske i Engleske biti i do 15 stepeni više nego nedelju dana ranije.

U Španiji i Portugalu mogle bi da dostignu i visokih 30-ak stepeni Celzijusa, a noćne temperature u tim krajevima mogle bi da premaše najviše dnevne zabeležene prošle nedelje.

Vremenski ekstremi i u SAD-u

Dramatični temperaturni kontrasti ove nedelje beleže se i širom Sjedinjenih Država, gde takve promene u kasno proleće mogu biti posebno izražene. Na severozapadu zemlje, gde su temperature prošle nedelje dostizale oko 30 stepeni, prodor hladnog vazduha iz Kanade u kombinaciji sa ciklonom donosi drugu zimsku oluju ovog meseca.

Početkom nedelje očekuju se značajne snežne padavine na višim terenima u Vajomingu, severnom Koloradu i severoistočnoj Juti, gde bi moglo da padne i do 46 cm snegaVetrovi brzine do 96 km/h mogli bi da stvore mećave i opasne uslove za vožnju.

Na jugozapadu su, pak, zbog jakih vetrova i niske vlažnosti vazduha izdata upozorenja na povećanu opasnost od šumskih požara. Na istoku će oštar kontrast između hladnog i toplijeg, vlažnog vazduha verovatno podstaći dalji razvoj grmljavinskih oluja.

Centar za predviđanje oluja upozorio je na 15 odsto verovatnoće za pojavu tornada u ponedeljak u četiri savezne države u centralnom delu SAD-a, na području gde živi gotovo 900.000 ljudi.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 100,49 100,79 101,09
CAD CAD 73,06 73,28 73,5
AUD AUD 72,05 72,27 72,48
GBP GBP 134,22 134,62 135,03
CHF CHF 127,87 128,25 128,64

