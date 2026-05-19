Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodina u 2026. godini.

Kako se ističe u sapštenju, za ovu meru opredeljeno je ukupno 130 miliona dinara.

Rok za prijavu na konkurs otvoren do 12. juna, navodi se u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kako se navodi u zvaničnom saopštnju, bespovratna sredstva se dodeljuju za sufinansiranje opremanja:

- govedarskih farmi

- svinjarskih farmi

- očarskih farmi

- kozarskih farmi

- živinarskih farmi

Kao i za:

- nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka

- opremu za izđubravanje

- opremu za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu

- nabavku pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo

Iznosi bespovratnih sredstava

Za sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi bespovratno se dodeljuje od 150.000 do 3.000.000 dinara po jednoj prijavi.

Za pčelarstvo, minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000 dinara, dok maksimalan iznos ne može biti veći od 500.000 dinara.

Procenat sufinansiranja

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije, dok se za fizička lica, preduzetnike i pravna lica čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kao i za žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i lica mlađa od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju u iznosu do 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Pravila konkursa i ograničenja

U konkursu je navedeno da se bespovratna sredstva utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost i drugih neprihvatljivih troškova u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po jednoj aktivnosti, a najviši ukupni iznos bespovratnih sredstava koji može da ostvari po svim aktivnostima je 3.000.000 dinara.