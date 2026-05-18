Iznos naknade za rad sudskih tumača i prevodilaca biće izmenjene, objavljeno je zvanično saopštenje u Službenom glasniku.

Uvećanje od 900 do 1.800 dinara

Kako se navodi u saopšenju, izmenama je predviđeno da naknada za pismeni prevod, koja je do sada iznosila 600 dinara po autorskoj stranici, ubuduće bude 1.500 dinara, što je povećanje u iznosu od 900 dinara.

Promena se odnosi i na usmeno prevođenje, pa će naknada za svaki započeti sat prevođenja umesto dosadašnjih 1.200 dinara iznositi 3.000 dinara, što je uvećanje za 1.800 dinara.

Na taj način biće uvećane naknade za rad stalnih sudskih tumača i prevodilaca u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Kako je navedeno u objavljenom dokumentu, izmene su donete kroz Pravilnik o izmenama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima.

Novi pravilnik stupa na snagu

Ovaj pravilnik donet je u Ministarstvu pravde na čelu sa ministarom pravde Nenadom Vujićem.

Kako se naglašava u saopštenju nove odredbe primenjivaće se od 23. maja.

