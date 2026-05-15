Ivana iz Srbije i Josip iz Hrvatske izgovorili su sudbonosno „da“ u Beogradu, a snimci sa njihove svadbe ubrzo su preplavili društvene mreže i izazvali lavinu emocija širom regiona.

Njihovo venčanje postalo je jedna od najkomentarisanijih tema na TikToku nakon što je objavljen video sa veselja na profilu „bih.srb.hr.cg“. Gosti su u jednom trenutku podigli srpske i hrvatske zastave, dok je salom odzvanjala pesma grupe Parni Valjak „Moje zastave“.

Atmosfera u sali bila je naelektrisana emocijama. Dok su mladenci plesali zagrljeni, gosti su pevali uglas stihove o ljubavi i zajedništvu, a mnogi su priznali da ih je upravo taj trenutak potpuno raznežio.

Na snimku se vidi kako se srpska i hrvatska zastava vijore jedna pored druge, bez tenzija i podela, dok mladenci slave početak zajedničkog života okruženi porodicom i prijateljima.

Video je za kratko vreme prikupio ogroman broj pregleda i komentara, a reakcije ljudi iz celog regiona bile su uglavnom pune podrške i emocija.

„Ljubav uvek pobeđuje“, „Ovako Balkan treba da izgleda“ i „Bolje od bilo kog filma“ samo su neki od komentara koji su preplavili mreže.

Mnogi su u komentarima podelili i sopstvene porodične priče o mešovitim brakovima i dugogodišnjim ljubavima koje su opstale uprkos svim razlikama.

Opis objavljenog videa kratko je poručio:

„Još jedna srpsko-hrvatska svadba, ovog puta u Beogradu. Ivana i Josip rekli su jedno drugom sudbonosno ‘da’.“

Za mnoge korisnike društvenih mreža ovo nije bila samo još jedna svadba, već prizor koji je pokazao da ljubav i dalje uspeva da spoji ljude bez obzira na granice, poreklo ili prošlost.