Incident se dogodio na veselju u selu nadomak Kragujevca, a gosti tvrde da se o ovoj svadbi već danima priča po celoj Šumadiji.

Problemi navodno počeli mnogo ranije

Kako pričaju ljudi koji su bili na veselju, tenzija je navodno postojala još od jutra.

Svekrvi se, prema pričama gostiju, nije dopalo kako je organizovano posluženje za njenu familiju, ali prava drama izbila je tek tokom večere.

Muzika je svirala, ljudi igrali, a onda je odjednom nastala potpuna tišina. Mlada je prišla stolu gde je sedela svekrva i krenula je rasprava — tvrdi jedan od gostiju.

Sala zanemela kada su krenule prozivke

Prema rečima prisutnih, rasprava je u početku bila tiša, ali je ubrzo prerasla u otvorenu svađu pred svim gostima.

Navodno je svekrva zamerila snajki da nije dovoljno pažnje posvetila mladoženjinoj porodici.

U jednom trenutku svekrva joj je rekla: "Ovo nije način da uđeš u kuću mog sina", a mlada je odgovorila da "nije došla u ničiju kuću nego da gradi svoj dom" — ispričao je jedan od zvanica.

Posle toga, tvrde gosti, nastao je potpuni haos.

Muzika stala, mlada uplakana izašla iz sale

Gosti kažu da je muzika odmah prestala da svira dok su članovi porodice pokušavali da razdvoje i smire dve žene.

Navodno je i mladoženja bezuspešno pokušavao da smiri situaciju, dok su pojedini rođaci izveli uplakanu mladu iz sale.

Ljudi su ostali u šoku. Niko nije znao šta da radi. Jedni su pokušavali da nastave veselje, drugi izašli napolje i samo prepričavali šta se dogodilo — rekla je jedna gošća.

Pričalo se čak i da će svadba biti prekinuta

U jednom trenutku među gostima se pronela priča da bi svadba mogla potpuno da propadne.

Ipak, mladenci su se kasnije vratili u salu, a muzika je nastavljena nakon skoro sat vremena pauze.

Nikada nisam video da se cela sala okrene ka jednom stolu i gleda u potpunoj tišini — rekao je jedan od gostiju.

Iako se atmosfera do kraja večeri donekle smirila, prisutni tvrde da će se o ovoj svadbi još dugo pričati.