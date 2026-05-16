Članovi grupe Lavina, koji ove godine brane boje Srbije na Evroviziji 2026, obezbedili su učešće u velikoj završnici nakon upečatljivog i dinamičnog izvođenja u prvom polufinalu.

Njihova pojava na sceni izazvala je lavinu reakcija na internetu, gde ljubitelji ovog takmičenja iz cele Evrope do detalja analiziraju svaki segment njihovog nastupa.

U finalnoj večeri, naši predstavnici će se publici predstaviti pod rednim brojem 9. Očekivanja su velika, a tim Lavine se priprema da još jednom ponovi energični performans koji je već podelio javnost i osigurao im mesto među najboljima.

Iako je plasman u finale doneo veliko uzbuđenje domaćoj javnosti, situacija na svetskim kladionicama i dalje je neizvesna.

Stanje na kladionicama

Prema poslednjim statističkim podacima, Srbija je zabeležila neznatno slabljenje pozicije - sa 19. mesta grupa Lavina je skliznula na 20. poziciju favorita za pobedu. Na samom čelu liste trenutno dominira Finska, dok joj za petama stoje Australija i Grčka, koje takođe važe za najozbiljnije kandidate za osvajanje trofeja. Oscilacije nisu zaobišle ni naše susede. Hrvatska, koja se do skoro kotirala na visokom 12. mestu, sada je zabeležila pad i trenutno zauzima 15. poziciju na tabeli predviđanja.

Važno je napomenuti da su evrovizijske prognoze podložne brzim promenama, naročito nakon generalnih proba i u zavisnosti od utiska koji izvođači ostave u prenosu uživo

