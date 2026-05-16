Upravo jedan takav mali vepar danas živi u domaćinstvu Boška Milovanovića iz zaseoka Lokva i već je postao prava lokalna senzacija.
Rodio se bez ušiju, ali je najživahniji u oboru
Neobični prasić na svet je došao potpuno bez ušiju, ali ga to, izgleda, nimalo ne sprečava da bude najveseliji među ostalim prasićima.
Trči po blatu, gura se oko hrane i prvi stiže čim zazveči kanta za ručak.
- Kad sam ga video, bilo mi ga je žao. Mnogi bi ga možda odbacili, ali meni je odmah prirastao za srce. Zdrav je, jede normalno i ponaša se kao da mu ništa ne fali — rekao je domaćin Boško za RINU.
Selo dolazi da vidi "čudo sa Maljena"
Vest o neobičnom prasetu brzo se proširila krajem, pa sada mnogi svraćaju samo da bi videli kako izgleda mališan bez ušiju.
Jedni ga fotografišu, drugi se čude, a treći kroz šalu kažu da „ovakvo prase nikada nisu videli“.
Ukućani su mu već dali i nadimak - Prasko Naško.
"Najbolje čuje kad zazveči kanta"
Domaćini kroz smeh pričaju da Prasko Naško izgleda odlično „čuje“ kada je vreme za hranu.
- Za sada najbolje reaguje kad zazveči kanta za ručak. Tad prvi dotrči, kao da ima bolje uši od svih u oboru — šale se ukućani.
Domaćin poručuje samo jedno
Dok selo i dalje pokušava da objasni kako je moguće da se prase rodi bez ušiju, Boško kaže da mu je najvažnije da je životinja zdrava i vesela.
- Nije važno kako izgleda. Kod mene ima svoje mesto — poručio je domaćin sa Maljena.
