Upravo jedan takav mali vepar danas živi u domaćinstvu Boška Milovanovića iz zaseoka Lokva i već je postao prava lokalna senzacija.

Rodio se bez ušiju, ali je najživahniji u oboru

Neobični prasić na svet je došao potpuno bez ušiju, ali ga to, izgleda, nimalo ne sprečava da bude najveseliji među ostalim prasićima.

Trči po blatu, gura se oko hrane i prvi stiže čim zazveči kanta za ručak.

Kad sam ga video, bilo mi ga je žao. Mnogi bi ga možda odbacili, ali meni je odmah prirastao za srce. Zdrav je, jede normalno i ponaša se kao da mu ništa ne fali — rekao je domaćin Boško za RINU.

Selo dolazi da vidi "čudo sa Maljena"

Vest o neobičnom prasetu brzo se proširila krajem, pa sada mnogi svraćaju samo da bi videli kako izgleda mališan bez ušiju.

Jedni ga fotografišu, drugi se čude, a treći kroz šalu kažu da „ovakvo prase nikada nisu videli“.

Ukućani su mu već dali i nadimak - Prasko Naško.

"Najbolje čuje kad zazveči kanta"

Domaćini kroz smeh pričaju da Prasko Naško izgleda odlično „čuje“ kada je vreme za hranu.

Za sada najbolje reaguje kad zazveči kanta za ručak. Tad prvi dotrči, kao da ima bolje uši od svih u oboru — šale se ukućani.

Domaćin poručuje samo jedno

Dok selo i dalje pokušava da objasni kako je moguće da se prase rodi bez ušiju, Boško kaže da mu je najvažnije da je životinja zdrava i vesela.