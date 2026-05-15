Crveni krst Sombor uputio je apel građanima nakon prijave sugrađanke da se nepoznata lica lažno predstavljaju kao predstavnici Crvenog krsta i drugih organizacija i od njih traže novac za navodno lečenje bolesne dece.

Oni su istakli da trenutno Crveni krst ne sprovodi nikakvu akciju prikupljanja novčanih sredstava, niti u tu svrhu sada obilaze domaćinstva.

Iz Crvenog krsta Sombor upozorili su građane da budu oprezni i ne nasedaju na ovakve pokušaje prevare.

"Crveni krst Sombor obaveštava javnost da ne sprovodi akciju prikupljanja sredstava i da lica koja dolaze na kućne adrese ne predstavljaju našu Organizaciju", navedeno je u saopštenju.

Na građane Sombora apelovali si da, ukoliko primete sumnjive aktivnosti i osobe koje se predstavljaju lažno u ime humanitarnih organizacija, o tome obaveste nadležne institucije.