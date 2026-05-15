Prema najnovijim podacima, snažni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se širom Bačke i Srema, dok će padavine u ostalim krajevima zemlje biti lokalnog karaktera.

Ova nagla destabilizacija atmosfere dolazi kao direktna posledica uticaja snažnog ciklona o kojem smo ranije izveštavali, a koji nastavlja da diktira nepredvidive vremenske prilike u regionu.

Ključna prognoza za naredne sate

Meteorolozi najavljuju da se kratkotrajna kiša ili pljuskovi, uz ređu pojavu grmljavine, mogu očekivati u sledećim oblastima:



👉 Banat, Šumadija i Pomoravlje

👉 Zapadna Srbija

👉 Šire područje Beograda

- U naredna tri časa očekuje se nestabilno vreme. Pljuskovi sa grmljavinom biće najizraženiji u Bačkoj i Sremu, dok su u ostatku zemlje moguće lokalne padavine. Vetar će u Vojvodini i planinskim predelima povremeno dostizati jake udare južnog i jugoistočnog pravca, dok će se maksimalne temperature kretati između 22 i 26 stepeni Celzijusa - navodi se u saopštenju RHMZ-a.

Oprez u saobraćaju i uticaj ciklona

Nakon perioda relativno toplog vremena, prodor vlažnog vazduha povezan sa pomenutim ciklonovim sistemom donosi mokre kolovoze i smanjenu vidljivost. Vozačima se savetuje poseban oprez u saobraćaju, naročito tokom jačih pljuskova kada vidljivost može biti drastično smanjena.

Iako su temperature i dalje prijatne za ovo doba godine, nestabilnost će obeležiti ostatak dana, pa se građanima preporučuje da prate radarska merenja ukoliko planiraju aktivnosti na otvorenom.