

U periodima najveće proizvodnje, kineski gigant plasira i do 10.000 novih modela dnevno. Međutim, ovako brza i jeftina proizvodnja ima visoku cenu.





U svom najnovijem izveštaju, organizacija Greenpeace analizirala je 56 Shein komada odeće i ustanovila da 18 njih sadrži štetne supstance opasne po zdravlje (kancerogene materije). Trećina testiranih proizvoda premašuje limit koji je propisala Evropska unija, ponekad više puta. Greenpeace Nemačka analizirala je proizvode namenjene evropskom tržištu i došla do istih rezultata.

Čizme prepune hemikalija

Proizvodi isporučeni u, naprimer Švajcarsku, takođe su sporni. Na primer: crne gumene čizme sa šljokicama sadrže 71 put više ftalata nego što je dozvoljeno. Poput PFAS jedinjenja, ftalati su potencijalno toksični i mogu izazvati kancer ili poremećaje rasta kod dece. Prema izveštaju Greenpeace-a, previše štetnih materija otkriveno je i u Shein proizvodima za decu, poput roze cipela i kostima za princeze.

Korisnici ove hemikalije upijaju preko kože, znoja ili udisanjem vlakana. Čak i ako ne nosite tu garderobu, štetne čestice se otpuštaju pri dodiru tuđih tkanina, završavaju u vodi, zemljištu i posredno u lancu ishrane. Najveći rizik ipak snose radnici u Shein fabrikama.

- Gigant brze mode preplavljuje svet nekvalitetnom odećom koja je, uprkos njihovim obećanjima, često kontaminirana hemikalijama - kaže Žoel Erin iz Greenpeace Švajcarska.

Organizacija je sličnu analizu sprovela i 2022. godine, ali ništa se nije promenilo.

- Shein uklanja proizvode za koje se dokaže da krše propise EU. Ali ih zatim zamenjuje gotovo identičnim artiklima sa istim opasnim supstancama, verovatno od istog dobavljača - dodaje Erin.

Niko ne snosi odgovornost

Kao prodavnica koja posluje iz inostranstva, Shein ne snosi zakonsku odgovornost za proizvode koje šalje u Evropu, pa rizik pada na kupce.

Udruženje trgovaca "Handelsverband" iz Švajcarske zato traži da se i strane platforme zakonski obavežu na odgovornost za robu koju šalju u Švajcarsku. Planiraju da uskoro podnesu predlog saveznog zakona kojim bi se uvele minimalne, ali efikasne izmene i izjednačili uslovi za sve trgovce, jer sadašnja situacija stavlja domaće prodavce u nepovoljan položaj.

Smetnja postoji i za švajcarsku organizaciju za zaštitu potrošača, čija direktorka Sara Štaldar upozorava na razmere problema:

- Dok god su razlike u cenama toliko velike, razumljivo je što potrošači kupuju na inostranim platformama - kaže ona za Blick.

Greenpeace takođe zahteva nove zakone:

- Tražimo zakon protiv brze mode. Osim toga, švajcarski propisi o hemikalijama moraju važiti za sve proizvode koji se prodaju u Švajcarskoj, čak i ako se distribuiraju iz inostranstva - kaže Erin.

Organizacija "Public Eye" predlaže i formiranje fonda za modu iz kojeg bi se finansijski teret preusmerio na proizvođače brze mode.

Francuska priprema zakon koji će postepeno uvoditi sankcije za lance poput Shein-a zbog njihovog uticaja na životnu sredinu.

EU je nedavno odlučila da Shein i Temu više ne uživaju carinske izuzetke: ove kompanije namerno razbijaju velike pošiljke u više manjih kako bi izbegle carine.

Shein nije odgovorio na upite lista Blick.

