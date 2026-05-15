Kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnih vojnika u 72. brigadi za specijalne operacije započeli su selektivnu obuku na poligonima i u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, pni su prethodno uspešno završili osnovnu vojnu obuku sa oružjem, stekli osnovna vojnička znanja i pripremljeni dočekali najvažniji korak u procesu selekcije za prijem u ovu elitnu jedinicu naše vojske.

Cilj selektivne obuke je odabir disciplinovanih, visoko motivisanih i psihofizički spremnih kandidata, uz razvoj timskog duha i podizanje njihove osposobljenosti i fizičke spremnosti za obavljanje zadataka u uslovima povećanog psihofizičkog stresa.

U skladu sa programom obuke, koja traje 10 sedmica i sastoji se iz više eliminacionih faza, kandidati, pod budnim okom iskusnih instruktora iz 72. brigade, savlađuju sadržaje iz taktičke, vatrene, fizičke i vojno-stručne obuke.

Oni su sada u početnoj fazi obuke, kada je akcenat na izvođenju osnovnih taktičkih radnji na bojištu i fizičkoj pripremi.







Proces obučavanja je koncipiran tako da se aktivnosti svakodnevno usložnjavaju, a zalaganje i osposobljenost kandidata se kontinuirano prate i ocenjuju. Najuspešniji će dobiti priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz izuzetno stimulativnu zaradu i mogućnost produžetka ugovora o radu. U 72. brigadi za specijalne operacije, oni će se dalje obučavati i usavršavati za realizaciju složenih i psihofizički zahtevnih zadataka, među kojima su izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka. Mladići i devojke koji žele da izaberu ovakav karijerni put i koji su spremni da pokažu patriotizam i služe svojoj zemlji kao pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, moći će da se prijave na naredne javne konkurse za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu koji će biti raspisani 1. juna ove godine.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je 7. maja tenkovski bataljon Prve brigade kopnene vojske u kasarni „Boško Palkovljević Pinki“ u Sremskoj Mitrovici.



Tokom obilaska je sagledao organizaciju života i rada, osposobljenost tenkovskih posada, stepen realizacije najvažnijih zadataka i spremnost jedinice za prijem regruta na služenje vojnog roka.

Izražavajući zadovoljstvo zatečenim stanjem i ostvarenim napretkom u jedinici, general Mojsilović je ukazao na značaj dobro opremljenih, modernizovanih i obučenih tenkovskih jedinica za uspeh u operacijama na kopnu, zbog čega se i sprovodi program opsežne modernizacije kojom tenkovi dobijaju veću vatrenu moć i naprednu oklopnu zaštitu za bolju otpornost na savremenom bojištu.

On je istakao da su učinjeni napori da se od ove godine dodatno poveća standard tenkista i istovremeno pozvao mlade da se prijave na konkurs za prijem vojnika u tenkovske jedinice koji će biti otvoren sledećeg meseca i tako dobiju priliku da stanu u stroj odvažnih koji upravljaju najmoćnijim borbenim sredstvima u Kopnenoj vojsci.