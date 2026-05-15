Najuspešniji će dobiti priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz izuzetno stimulativnu zaradu i mogućnost produžetka ugovora o radu. U 72. brigadi za specijalne operacije, oni će se dalje obučavati i usavršavati za realizaciju složenih i psihofizički zahtevnih zadataka, među kojima su izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka.
Mladići i devojke koji žele da izaberu ovakav karijerni put i koji su spremni da pokažu patriotizam i služe svojoj zemlji kao pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, moći će da se prijave na naredne javne konkurse za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu koji će biti raspisani 1. juna ove godine.
Vojska Srbije izvela tenkove
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je 7. maja tenkovski bataljon Prve brigade kopnene vojske u kasarni „Boško Palkovljević Pinki“ u Sremskoj Mitrovici.
Tokom obilaska je sagledao organizaciju života i rada, osposobljenost tenkovskih posada, stepen realizacije najvažnijih zadataka i spremnost jedinice za prijem regruta na služenje vojnog roka.
Izražavajući zadovoljstvo zatečenim stanjem i ostvarenim napretkom u jedinici, general Mojsilović je ukazao na značaj dobro opremljenih, modernizovanih i obučenih tenkovskih jedinica za uspeh u operacijama na kopnu, zbog čega se i sprovodi program opsežne modernizacije kojom tenkovi dobijaju veću vatrenu moć i naprednu oklopnu zaštitu za bolju otpornost na savremenom bojištu.
On je istakao da su učinjeni napori da se od ove godine dodatno poveća standard tenkista i istovremeno pozvao mlade da se prijave na konkurs za prijem vojnika u tenkovske jedinice koji će biti otvoren sledećeg meseca i tako dobiju priliku da stanu u stroj odvažnih koji upravljaju najmoćnijim borbenim sredstvima u Kopnenoj vojsci.
