Najpre je objavljeno povlačenje instant testenine sa ukusom piletine brenda „Reeva“, koja se prodavala u marketima Kaufland, famila i Combi, a ubrzo potom stiglo je i upozorenje iz Lidla zbog čokoladnih mrvica brenda „Belbake“.

Proizvođači i nadležne službe upozorili su kupce da proizvode ni slučajno ne konzumiraju jer mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, dok je povraćaj novca omogućen i bez fiskalnog računa.

Lidl povlači čokoladne mrvice

Lidl je saopštio da njegov dobavljač „Drageefabrik Stolze“ hitno povlači proizvod nakon što je tokom interne kontrole potvrđeno prisustvo salmonele.

Proizvod: „Belbake“ čokoladne mrvice (najmanje 32% kakaa)

Pakovanje: 400 grama

Rok trajanja: 21.04.2027.

Brojevi serija: 1326.01 do 1326.14

Prodaja: Lidl prodavnice širom više nemačkih saveznih pokrajina, uključujući Bavarsku, Berlin, Hessen i Severnu Rajnu-Vestfaliju

Kupcima je savetovano da proizvod odmah bace ili vrate u bilo koju Lidl prodavnicu, gde će dobiti puni povraćaj novca čak i bez računa.

Salmonela može izazvati salmonelozu, odnosno akutnu infekciju creva praćenu dijarejom, bolovima u stomaku, glavoboljom, slabošću, povraćanjem i povišenom temperaturom. Posebno su ugroženi mala deca, starije osobe, trudnice i ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Iz Lidla navode da ostali proizvodi brenda „Belbake“ nisu obuhvaćeni ovim povlačenjem.

Povlači se i instant testenina

Kompanija „SLCO“ takođe je pokrenula hitno povlačenje instant testenine nakon što je laboratorijska analiza u Saksoniji otkrila bakteriju Salmonella Stanley.

Proizvod: Instant testenina sa ukusom piletine

Pakovanje: 60 grama

Rok trajanja: 05.04.2027.

Broj serije: L 0126

Prodaja: Kaufland, famila i Combi marketi širom Nemačke

Kupcima koji imaju sporni proizvod savetuje se da ga odmah vrate u prodavnicu, gde će im novac biti refundiran i bez priloženog računa.