Neobična posledica rata u Iranu odrazila se i na tržište grickalica, gde je jedan japanski proizvođač bio primoran da privremeno promeni izgled svojih proizvoda, uključujući i potpuno odustajanje od prepoznatljivih, živih boja na ambalaži.

Kompanija je saopštila da će u određenom periodu u prodavnicama širom zemlje koristiti siva i vizuelno neutralna pakovanja, umesto uobičajenih šarenih dizajna koji su godinama služili da privuku pažnju kupaca na policama. Ova odluka se odnosi na više proizvoda, ukupno 14 artikala iz njihovog asortimana.

Kako je navedeno u zvaničnom obaveštenju, razlog za ovakvu promenu leži u poremećajima u lancu snabdevanja koji su zahvatili pojedine sirovine. Ti problemi su, prema saopštenju, povezani sa nestabilnostima u regionu Bliskog istoka, koje su uticale na dostupnost i isporuku materijala neophodnih za proizvodnju ambalaže.

Kompanija nije detaljno objasnila koje konkretne komponente ili materijali nedostaju, niti je precizirala u kojoj meri su ti nedostaci uticali na odluku da se pređe na jednostavniji dizajn pakovanja.

U širem kontekstu, mnoge firme širom sveta pokušavaju da prilagode svoje poslovanje novim okolnostima u lancima snabdevanja, koje su postale nestabilnije nakon eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom, što je, prema navodima, dovelo i do poremećaja u radu važnih pomorskih ruta poput Ormuskog moreuza, jednog od ključnih prolaza za globalni transport nafte i robe.

Vizuelni materijali koje je objavila kompanija pokazuju da su nove ambalaže svedene na različite tonove sive boje. Prepoznatljivi elementi brenda, poput maskote i šarenih ilustracija koje su ranije bile dominantne, sada su uklonjeni ili svedeni na minimum, pa pakovanja izgledaju znatno jednostavnije i uniformnije.

Takav dizajn menja i način na koji potrošači prepoznaju proizvode u prodavnici. Umesto da se oslanjaju na boje i ilustracije koje su ranije brzo usmeravale kupce ka željenom ukusu, sada će veći značaj imati tekstualne oznake i nazivi na samom pakovanju, što može usporiti izbor pri kupovini.

Uobičajeno je da kupci lako povezuju određene boje sa ukusima, poput crvene za blago slane varijante ili žutih i zelenih kombinacija za ukuse morskih algi, ali će ta vizuelna orijentacija u ovom slučaju biti znatno manje izražena zbog privremenog prelaska na neutralnu ambalažu, piše B92.