Iako na prvi pogled može izgledati kao detalj dizajna, funkcija zakrivljenog dela na vrhu kabine kamiiona je čisto praktična i izuzetno važna za samu vožnju.

Nedavno je jedan korisnik na X postavio pitanje: „Umoran sam od pretvaranja, čemu služi ovo?“, a mnogi su priznali da ni sami ne znaju odgovor.

Ovaj deo kamiona je, zapravo, krovni spojler, važan aerodinamički element čiji je glavni zadatak smanjenje otpora vazduha tokom vožnje, posebno pri velikim brzinama na autoputu.

Zahvaljujući svom zakrivljenom obliku, spojler usmerava protok vazduha preko praznog prostora između kabine i prikolice. Na taj način se smanjuju turbulencija i stvaranje vazdušnih vrtloga, pa je vožnja stabilnija, tiša i efikasnija.

Kod sportskih vozila spojleri stvaraju dodatni pritisak na podlogu kako bi automobil bio stabilniji pri velikim brzinama. Kod kamiona, međutim, taj deo ima sasvim drugačiju svrhu. Reč je o deflektoru vazduha ili krovnom aerodinamičkom dodatku koji smanjuje otpor vazduha i pomaže kamionu da troši manje goriva.

Prednji deo prikolice je ravan i zbog toga stvara veliki otpor dok kamion vozi. Deflektor usmerava vazduh preko kabine i prikolice, smanjujući vrtloženje između njih. Tako kamion lakše „seče“ vazduh, vožnja postaje stabilnija, a motor troši manje energije.

Bez ovog dodatka vazduh bi direktno udarao u prednji deo prikolice, što bi povećalo otpor i potrošnju goriva. Kamion bi morao da koristi više snage kako bi održao istu brzinu, posebno na autoputu.

Stručnjaci navode da aerodinamički otpor troši veliki deo energije koju kamion koristi tokom vožnje. Upravo zato moderni kamioni imaju različite aerodinamičke dodatke koji poboljšavaju protok vazduha i smanjuju troškove goriva.

Još bolje rezultate daju dodatne aerodinamičke komponente poput bočnih obloga i zadnjih nastavaka na prikolici. Kada se svi ovi elementi kombinuju, otpor vazduha može biti znatno manji, što donosi veliku uštedu goriva i smanjuje emisiju štetnih gasova, piše slashgear.