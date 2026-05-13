Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak teške saobraćajne nesreće kod Stare Pazove u kojoj je učestvovao kamion koji prevozi gas, a zbog curenja i opasnosti od eksplozije saobraćaj je bio potpuno obustavljen u oba smera.

Na jednoj Instagram stranici osvanuo je video koji ledi krv u žilama. Na snimku, zabeleženom iz automobila u pokretu, vidi se jeziv prizor nakon sudara dva kamiona na autoputu. Jedan od kamiona, čija je kabina potpuno smrskana, prevozio je prikolicu punu velikih boca sa komprimovanim gasom.

Usled sudara, došlo je do oštećenja jedne od boca, iz koje je pod visokim pritiskom počeo da šiklja gust, beli oblak gasa, stvarajući neposrednu opasnost od razorne eksplozije.

