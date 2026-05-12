Građani su u svega nekoliko minuta mogli da primete dramatičnu promenu vremena. Nebo se iznenada zamračilo, vetar je počeo snažno da duva, a ubrzo je usledio i intenzivan pljusak koji se širi ka različitim delovima prestonice.

U pojedinim naseljima čuje se jaka grmljavina, dok kiša otežava saobraćaj i smanjuje vidljivost na ulicama.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se situacija još nije smirila i da se novi talas nevremena očekuje oko 20 časova. Prema najavama meteorologa, moguće su dodatne padavine, pojačan vetar i lokalne oluje.

Nevreme je tokom dana već zahvatilo pojedine delove Srbije, a sada se glavni oblačni sistem premešta preko Beograda i centralnih krajeva zemlje.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog mokrih kolovoza i moguće smanjene vidljivosti, dok građani pokušavaju da se sklone od jakog pljuska koji je u kratkom roku potpuno promenio atmosferu u gradu.