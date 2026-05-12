U naredna dva sata na područјu severozapadne, zapadne, centralne, istočne, јugozapadne i јugoistočne Srbiјe očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najavio je RHMZ u 16,15 sati.

Kiša se u naredna dva sata očekuje i u Beogradu, dodali su.

Podsetimo, u nastavku posle podneva na udaru pljuskova sa grmljavinom biće zapadni, centralni, a naročito istočni i jugoistočni delovi Srbije.

Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima.

Hladni front koji je Hrvatskoj već doneo jako zahlađenje, obilnu kišu, grmljavinu i olujni severozapadni vetar stići će do Srbije oko 16 časova.

Na udaru će se prvo naći severozapadni deo zemlje, a do kraja dana i tokom večeri centralni, potom i ostali delovi Srbije.

Uz kišu i grmljavinu sledi osetniji pad temperature, a severozapadni vetar imaće prolazno olujne udare preko 100 km/h.

U toku večeri i noći na višim planinama južne i jugozapadne Srbije padaće sneg.

MUP poslao SMS upozorenja

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) počelo je danas da šalje građanima SMS upozorenja na vremenske nepogode i olujni vetar.