Organizatori uveli novu promenu u načinu glasanja za Evroviziju, saopštio je RTS!



Večeras, 12. maja, održava se prvo polufinale Pesme Evrovizije 2026, kada će se pred publikom i stručnim žirijem predstaviti 15 takmičara, među kojima je i grupa Lavina koja predstavlja Srbiju.

Publika, kao i članovi stručnog žirija, odabraće 10 zemalja koje će se plasirati direktno u veliko finale, koie se održava u subotu, 16. maja.

Jedna od najvažnijih novina ove godine tiče se sistema glasanja. Nakon eksperimenta sa isključivim glasanjem publike u polufinalima, ove godine se vraća stručni žiri.

To znači da će konačan ishod polufinala, baš kao i finala, biti odlučen kombinacijom glasova publike i nacionalnih žirija u odnosu 50:50.

Gledaoci će moći da podrže svoje favorite na nekoliko načina - putem zvanične aplikacije Pesme Evrovizije, kao i slanjem SMS poruka na brojeve koji će biti prikazani tokom prenosa.

Osim toga, moguće je glasati i iz svih zemalja koje ne učestvuju na festivalu, takozvanog „ostatka sveta“. Glasanje je počelo noćas posle ponoći, a kompletna procedura i uslovi objašnjeni su na sajtu www.esc.vote.

Gledaoci u zemljama sa emiterom učesnikom mogu da glasaju u polufinalu u kojem se izvodi njihova pesma, ali ne mogu da glasaju za svog predstavnika. Međutim, kao što je Luka Aranđelović, pevač „Lavine” rekao, iako nemamo pravo da glasamo za njih, njima je potrebna naša energija i podrška.

Povećan broj članova žirija

Od ove godine povećan je broj članova nacionalnog žirija sa 5 na 7, od kojih barem dva člana moraju biti starosnog doba od 18 do 25 godina.

Prihvatljiva zanimanja za članove žirija su novinari i kritičari iz oblasti muzike, profesori muzičkog, kreativni profesionalci poput koreografa, režisera i istaknutih muzičkih profesionalaca.

Takođe, članovi žirija moraju da potpišu dokument kojim potvrđuju da će glasati nepristrasno i da se neće dogovarati sa drugim članovima žirija, kao i da neće deliti informacije na društvenim mrežama.

Alo/RTS

BONUS VIDEO: