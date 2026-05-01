U Kragujevcu je pušten u rad novi superkompjuter u okviru Državnog data centra, a poruka koja prati ovaj projekat ide mnogo dalje od same tehnologije. Reč je, kako poručuju državni zvaničnici, o pitanju nacionalnog suvereniteta i kontrole nad podacima, koji se danas smatraju jednim od najvrednijih resursa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja da ovakva infrastruktura predstavlja strateški kapital države, naglašavajući da Srbija želi da sama upravlja svojim digitalnim resursima. Prema njegovim rečima, malo je zemalja u Evropi gde država ima direktnu kontrolu nad ovakvim sistemima, a kao primer je naveo i Poljsku.

Zašto je superkompjuter ključan za državu

Superkompjuter u Kragujevcu deo je šireg sistema koji uključuje Državni data centar sa najvišim sertifikatom bezbednosti – nivo 4. Ovaj standard podrazumeva maksimalnu pouzdanost i sigurnost u čuvanju i obradi podataka, što je posebno važno u eri digitalne ekonomije.

Kako je istaknuto tokom predstavljanja projekta, mnoge zemlje regiona, poput Hrvatske, Rumunije i Bugarske, nemaju infrastrukturu ovog nivoa, što Srbiju pozicionira kao tehnološki naprednijeg aktera u ovom segmentu.

Pored toga, Srbija već raspolaže sa dva superkompjutera ovog ranga, dok je treći u pripremi. Ovaj kontinuitet ulaganja pokazuje da država ne vidi ovaj projekat kao jednokratnu investiciju, već kao dugoročnu strategiju razvoja.

Poseban značaj ima i saradnja sa američkom tehnološkom kompanijom Nvidia, koja učestvuje u razvoju i implementaciji sistema. Ova kombinacija domaćih ulaganja i stranog znanja ukazuje na model razvoja koji spaja nacionalne interese i globalne tehnološke trendove.

Šta to znači za ekonomiju i budućnost

Kragujevac se sve više profilira kao tehnološki centar Srbije. Ideja je da koncentracija ovakve infrastrukture privuče dodatne investicije, ali i velike globalne kompanije koje traže sigurne lokacije za čuvanje podataka.

Prema navodima zvaničnika, kompanije poput Oracle i Honeywell već su koristile kapacitete ovog centra, što ukazuje na rastuće poverenje međunarodnih partnera. U savremenom svetu, gde su podaci ključni resurs, ovakvi projekti mogu imati direktan uticaj na privredu i razvoj IT sektora.

Prisustvo predstavnika Ambasade SAD u Srbiji na ovom događaju dodatno naglašava međunarodni značaj projekta. Kako često navodi Reuters u analizama digitalne ekonomije, kontrola nad podacima postaje jedno od ključnih pitanja globalne politike i ekonomije.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko države zaista mogu biti potpuno nezavisne u svetu gde ključne tehnologije dolaze od globalnih kompanija. Srbija ovim potezom pravi veliki korak ka digitalnoj samostalnosti, ali granica između suvereniteta i zavisnosti od stranih partnera i dalje postoji.

U narednim godinama biće jasno da li će ovakav model doneti dugoročnu prednost i učvrstiti poziciju Srbije kao regionalnog tehnološkog lidera.