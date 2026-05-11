Danas, 11. maja, posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a u utorak, 12. maja, i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

Prema upozorenju RHMZ-a, u utorak, 12. maja biće i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, zbog čega su i upaljeni meteoalarmi.

Naredna dva dana Srbija pod meteoalarmom

Zbog nevremena 11. i 12 maja na snazi će biti i žuti i narandžasti meteoalarm, koji upozoravaju da je vreme opasno.

Danas pod meteoalarmom biće uglavnom severni deo zemlje, i to zbog pljuskova i grmljavine, dok će 12. maja pod alarmom biti cela zemlja, i to zbog čak tri pojave - vetra, grmljavine i pljuskova.