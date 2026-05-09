Kako navodi RHMZ, jutro i prepodne na severu zemlje biće umereno oblačni sa sunčanim intervalima, dok će centralni, južni i istočni krajevi biti pod oblacima, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Posle podne očekuje se razvedravanje, najpre na severu Srbije, gde će biti pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima padavine postepeno prestajati. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 19 do 24 stepena.

Prema prognozi RHMZ-a, u nedelju i ponedeljak očekuje se promenljivo i toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima, dok su u ponedeljak ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi. Od utorka stiže novo pogoršanje vremena, uz pad temperature, kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Na snazi je i upozorenje RHMZ:

Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa, stoji u sekciji upozorenja. Žuti meteoalarm je zbog grmljavine upaljen u većem delu zemlje:

Meteorolog Marko Čubrilo upozorava da će tokom noći ka suboti i u subotu prepodne kiše biti u većem delu Srbije, osim na severu Vojvodine, dok će najviše padavina pasti u južnim i centralnim krajevima zemlje, kao i na severu Crne Gore.

Čubrilo navodi da će nedelja i ponedeljak doneti toplije, ali nestabilno vreme, uz česte grmljavinske pljuskove i mogućnost lokalnih nepogoda. Maksimalne temperature tada će se kretati od 20 do 28 stepeni.

Prema njegovim rečima, u utorak se očekuje prodor hladnog fronta praćen jakim severozapadnim vetrom, pljuskovima i naglim zahlađenjem. Temperature će iza fronta pasti na svega sedam do 13 stepeni, dok će pre njegovog prolaska lokalno biti i do 25 stepeni.

Nestabilno vreme moglo bi da se zadrži i tokom većeg dela naredne sedmice. Čubrilo procenjuje da bi od sredine naredne nedelje moglo doći do formiranja takozvanog Đenevskog ciklona, što bi donelo česte pljuskove, grmljavinu i lokalne nepogode širom regiona.

Do kraja naredne sedmice u pojedinim predelima moglo bi pasti i do 90 milimetara kiše, naročito u planinskim oblastima, dok bi temperature od petka bile nešto ispod proseka za ovo doba godine.