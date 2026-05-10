Zemlje NATO spremaju se za scenario u kojem bi američki predsednik Donald Tramp mogao dodatno da smanji vojno prisustvo SAD u Evropi, objavio je Blumberg.

Prema navodima Blumberga, u Alijansi više ne strahuju samo od mogućeg povlačenja američkih vojnika iz Nemačke. Na udaru bi, kako se razmatra, mogle da budu i Italija i Španija.

Amerika menja raspored snaga

U NATO se sve ozbiljnije računa sa tim da bi Vašington mogao da napravi veliki zaokret u rasporedu svojih trupa na evropskom kontinentu. To ne bi značilo samo manji broj američkih vojnika u pojedinim bazama, već i drugačiji odnos SAD prema evropskoj bezbednosti.

Blumberg navodi da se razmatra i mogućnost da Amerika obustavi učešće u delu vojnih vežbi u Evropi. Za evropske saveznike to bi bio posebno težak signal, jer se američko prisustvo godinama smatralo glavnom garancijom odvraćanja.

Drugim rečima, Tramp ne bi samo smanjio broj vojnika. Takva odluka bi pokazala da Vašington više ne želi da nosi isti teret evropske odbrane kao ranije.

Nemačka posebno zabrinuta

Posebnu nervozu izaziva pitanje američkih raketa dugog dometa u Nemačkoj. U NATO strahuju da bi SAD mogle da odustanu od njihovog raspoređivanja, što bi u Berlinu i drugim evropskim prestonicama bilo shvaćeno kao ozbiljan udarac planovima za jačanje odbrane.

U trenutku kada Evropa pokušava da pokaže jedinstvo i vojnu spremnost, svako američko kolebanje otvara veliko pitanje: koliko se kontinent zaista može osloniti na Vašington?

Prema navodima Blumberga, deo američkih snaga mogao bi da bude preusmeren u države koje Trampova administracija smatra pouzdanijim i lojalnijim partnerima. Kao jedan od primera pominje se Poljska.

To bi značilo da se američka vojska ne povlači nužno iz Evrope u potpunosti, ali da se težište njenog prisustva pomera ka zemljama koje su politički bliže novoj američkoj liniji.

Za NATO bi takav potez bio mnogo više od tehničkog premeštanja trupa. Bila bi to poruka da se unutar Alijanse menja hijerarhija poverenja – i da neke evropske države više ne mogu da računaju na isti američki oslonac kao ranije.