ECMWF i Kopernikus beleže skok SST-a, a 2027. bi mogla nadmašiti 2024. po globalnoj vrućini.

Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) u petak je upozorio da se temperature okeana približavaju rekordnim nivoima dok se uslovi menjaju ka potencijalno snažnom meteorološkom fenomenu El Ninjo.

Samanta Berdžis iz ECMWF-a rekla je da su površinske temperature mora proteklih dana bile tek neznatno ispod istorijskog rekorda iz 2024. godine i da izgleda da će maj oboriti sopstveni rekord.

"Pitanje je dana kada ćemo ponovo dostići rekordne površinske temperature okeana (SST)" , rekla je Berdžis, strateška rukovoditeljka za klimu u ECMWF-u, za agenciju Frans pres.

I služba za praćenje klimatskih promena Kopernikus navela je da su se dnevne površinske temperature mora u aprilu "postepeno približavale" gotovo rekordnim nivoima, što odražava prelazak ka El Ninju koji se očekuje u narednim mesecima.

Kopernikus, koji deluje pod nadzorom ECMWF-a, objavio je da su površinske temperature mora u aprilu bile druge najviše ikada izmerene, dok su morski toplotni talasi obarali rekorde u okeanu između tropskog Pacifika i Sjedinjenih Država.

Svetska meteorološka organizacija (WMO) prošlog meseca objavila je da bi uslovi za El Ninjo mogli da se razviju već u periodu od maja do jula. Taj meteorološki fenomen utiče na globalno vreme i povećava verovatnoću suša, obilnih padavina i drugih klimatskih ekstrema.

Dodatno zagreva planetu

El Ninjo takođe dodatno zagreva planetu, a 2023. i 2024. "pomogao" je da te godine postanu druga i prva najtoplija u istoriji merenja.

Neke meteorološke agencije predviđaju da će predstojeći fenomen biti još snažniji - potencijalno ravan "super" El Ninju od pre tri decenije.

Zik Hausfader, naučnik iz nezavisne organizacije za istraživanje klime, napisao je prošle nedelje da bi snažan El Ninjo mogao značajno da poveća šanse da 2027. postane najtoplija godina ikada zabeležena.

Berdžis je istakla da je još prerano sa potpunom sigurnošću predvideti intenzitet fenomena jer prognoze napravljene tokom proleća na severnoj hemisferi mogu biti nepouzdane. Ipak, dodala je da će ovaj El Ninjo, bez obzira na snagu, svakako imati veliki uticaj.

"Verovatno ćemo svedočiti tome da 2027. nadmaši 2024. kao najtopliju godinu u istoriji", rekla je, pojasnivši da se uticaj El Ninja na globalne temperature obično ispoljava godinu dana nakon njegovog vrhunca.

Alo.rs/Jutarnji.hr