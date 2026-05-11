Sutra, 12. maja u velikom delu Srbije će na snazi biti crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja. Meteoalarm će biti upaljen zbog tri opasne pojave - jakog vetra, kiše i grmljavine.

Crveni nivo upozorenja (Vrlo opasno vreme)

U ovim regionima je situacija najkritičnija, pre svega zbog ekstremno jakog vetra:

Srem: Crveni alarm za vetar; žuti alarm za kišu i grmljavinu.

Zapadna Srbija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za grmljavinu; žuti za kišu.

Šumadija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za kišu i grmljavinu.

Istočna Srbija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za grmljavinu; žuti za kišu.

Narandžasti nivo upozorenja (Opasno vreme)

Vremenske pojave su opasne i mogu izazvati materijalnu štetu:

Bačka: Narandžasti alarm za vetar i grmljavinu; žuti za kišu.

Banat: Narandžasti alarm za kišu i grmljavinu; žuti za vetar.

Beograd: Narandžasti alarm za vetar; žuti za kišu i grmljavinu.

Pomoravlje: Narandžasti alarm za vetar, kišu i grmljavinu.

Jugoistočna Srbija: Narandžasti alarm za grmljavinu; žuti za vetar i kišu.

Jugozapadna Srbija: Narandžasti alarm za grmljavinu; žuti za vetar i kišu.

Žuti nivo upozorenja (Potencijalno opasno vreme)

Potreban je oprez, ali se ne očekuje veća šteta: