Sutra, 12. maja u velikom delu Srbije će na snazi biti crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja. Meteoalarm će biti upaljen zbog tri opasne pojave - jakog vetra, kiše i grmljavine.
Crveni nivo upozorenja (Vrlo opasno vreme)
U ovim regionima je situacija najkritičnija, pre svega zbog ekstremno jakog vetra:
Srem: Crveni alarm za vetar; žuti alarm za kišu i grmljavinu.
Zapadna Srbija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za grmljavinu; žuti za kišu.
Šumadija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za kišu i grmljavinu.
Istočna Srbija: Crveni alarm za vetar; narandžasti za grmljavinu; žuti za kišu.
Narandžasti nivo upozorenja (Opasno vreme)
Vremenske pojave su opasne i mogu izazvati materijalnu štetu:
Bačka: Narandžasti alarm za vetar i grmljavinu; žuti za kišu.
Banat: Narandžasti alarm za kišu i grmljavinu; žuti za vetar.
Beograd: Narandžasti alarm za vetar; žuti za kišu i grmljavinu.
Pomoravlje: Narandžasti alarm za vetar, kišu i grmljavinu.
Jugoistočna Srbija: Narandžasti alarm za grmljavinu; žuti za vetar i kišu.
Jugozapadna Srbija: Narandžasti alarm za grmljavinu; žuti za vetar i kišu.
Žuti nivo upozorenja (Potencijalno opasno vreme)
Potreban je oprez, ali se ne očekuje veća šteta:
Kosovo i Metohija: Žuti alarm za vetar, kišu i grmljavinu.
Podsetimo, RHMZ je izdao novo upozorenje na nestabilno vreme koje će narednih dana zahvatiti veći deo zemlje. Već danas se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, dok meteorolozi posebno upozoravaju na utorak, kada se lokalno očekuju grad, jak vetar i olujni udari.
danas, 11. maja, posle podne i uveče nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom očekuje se uglavnom na severu Srbije, dok će se u utorak, 12. maja, nepogode proširiti i na ostale krajeve zemlje.
Upozorenje je na snazi do 13. maja.
Prepodne se kiša ponegde očekuje u Vojvodini, dok će tokom poslepodneva i večeri u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim krajevima mestimično biti kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
Meteorolozi upozoravaju da ponegde može doći i do pojave sugradice ili sitnog grada.
Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, koji će posle podne lokalno biti i jak.
Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 28 stepeni.
Utorak najkritičniji: Stižu grad i olujni udari vetra
RHMZ posebno upozorava na utorak, 12. maj, kada se u svim regionima Srbije očekuje izražena nestabilnost vremena.
Kako se navodi, pljuskovi i grmljavine tokom poslepodneva biće praćeni jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, uz lokalnu pojavu grada.
Istovremeno se očekuje i pad temperature.
"Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", saopštio je RHMZ.
To znači da građani treba redovno da prate najnovije najave i upozorenja tokom dana, posebno u područjima gde se razviju jači grmljavinski sistemi.
Kratko smirivanje vremena od srede
Nakon nestabilnog početka sedmice, sreda i četvrtak, 13. i 14. maj, doneće kratkotrajnu stabilizaciju vremena.
U većini mesta biće pretežno sunčano uz sveža jutra, dok će se promenljivo oblačno vreme sa mogućom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom zadržati uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije.
Novo pogoršanje već od petka
Prema prognozi RHMZ-a, novo pogoršanje vremena očekuje se već u petak, 15. maja.
Nestabilno vreme najpre će zahvatiti brdsko-planinske predele, dok se od subote, 16. maja, pljuskovi i grmljavina ponovo očekuju i u ostalim krajevima Srbije.
Meteorolozi najavljuju smenu sunčanih intervala i čestih pljuskova sa grmljavinom tokom narednog vikenda.
