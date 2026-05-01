Prelazak u letnji period ove godine obeležiće brze i značajne promene u okeanima i atmosferi. Najnovije analize i prognostički podaci potvrđuju da se El Ninjo razvija brže i jače nego što se prvobitno očekivalo, a podmorske anomalije ukazuju na to da bi ovaj fenomen do druge polovine godine mogao dostići status "Super El Ninja“, piše meteorološki servis Severe Weather Europe.

Ovu globalnu promenu vremena pokreće snažan okeanski Kelvinov talas, koji se poslednjih nedelja dodatno pojačao i time okončao višegodišnji uticaj La Ninje. Kako ova topla anomalija izbija na površinu, pokrenuće i promene u globalnoj mlaznoj struji, a najnoviji dugoročni modeli u prognozi za leto 2026. pokazuju izraženiji potpis El Ninja nego u ranijim proračunima, piše Index.hr.

Prelaz iz La Ninje u snažnu fazu El Ninja

Glavni pokretač vremenskih obrazaca ovog leta je ENSO, skraćenica za "Južnu oscilaciju El Ninjo“. Reč je o oblasti ekvatorijalnog Tihog okeana koja se otprilike na svake jedne do tri godine smenjuje između tople i hladne faze. Te okeanske faze ne utiču samo direktno na globalno vreme, već služe i kao pokazatelj velikih promena u celokupnom klimatskom sistemu.

Hladna faza ENSO ciklusa naziva se La Ninja, a topla El Ninjo. Svaka faza ima drugačiji uticaj na složen sistem povratnih veza između okeana i atmosfere. Te promene se postepeno prenose na globalnu cirkulaciju i menjaju vremenske obrasce širom sveta.

Određena faza obično se razvija između leta i rane jeseni i traje do narednog leta. Međutim, neki događaji mogu početi ranije i potrajati i do dve godine, što se naziva "dvostruka La Ninja“, ili mogu biti izuzetno snažni, poput "Super El Ninja“. Primer za to je poslednji takav događaj iz 2015. godine, kada su okeanske anomalije bile izrazito rasprostranjene i jake.

Najnoviji podaci pokazuju da se nakon perioda La Ninje dešava brzo slabljenje hladnih anomalija i jačanje toplih, čime ulazimo u narednu veliku prirodnu klimatsku fazu za period od 2026. do 2027. godine ili kasnije. Poslednjih nedelja taj pomak je dodatno ubrzan, što ukazuje na to da se okeani pripremaju da oslobode sledeći veliki El Ninjo.

Prognoza ECMWF-a za leto 2026.

Zvanično meteorološko leto obuhvata jun, jul i avgust. Za ovu analizu korišćeni su dugoročni modeli Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i sezonska prognoza britanskog UKMO-a.

Prema modelu ECMWF, nad Evropom se očekuju natprosečne temperature na većem delu kontinenta. Glavna osa toplijeg vremena proteže se od južne preko centralne Evrope ka severu, što je u skladu sa prognoziranim poljem nižeg pritiska na zapadu koje podstiče južno i zapadno strujanje nad kontinentom.

U Evropi se očekuju veće količine padavina od proseka u južnim, jugoistočnim i istočnim delovima kontinenta, gde spada i Srbija, kao i na krajnjem severu. S druge strane, manje letnjih padavina prognozira se za severozapadne i centralne oblasti, što u kombinaciji sa višim temperaturama ukazuje na povećan rizik od suše u centralnoj Evropi.

Sveukupno, prognoza ECMWF-a jasno pokazuje uticaj El Ninja na letnje vremenske obrasce.

Vremenska prognoza britanskog UKMO-a

Drugi korišćeni model je UKMO, prognostički sistem Meteorološkog zavoda Ujedinjenog Kraljevstva, koji se poslednjih godina pokazao veoma uspešnim i nedavno je unapređen. I ovaj model nad Evropom pokazuje jasan uticaj zone niskog pritiska u severnom Atlantiku, što podstiče južnije strujanje vazduha, dovodi do porasta pritiska i podiže letnje temperature na većem delu kontinenta.

Kakvo vreme očekuje Evropu i Balkan

Za razliku od Amerike i Azije koje trpe direktne udare, uticaj El Ninja na Evropu je indirektan.

Prema dosadašnjim klimatskim istraživanjima, sever Evrope krajem zime može očekivati znatno hladnije i suvlje vreme. Sa druge strane, Mediteran, uključujući i prostor Balkana, suočiće se sa toplijim i kišovitijim uslovima.

Prema prognozama Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), postoji velika verovatnoća razvoja umerenog do jakog El Ninja već početkom leta.

Šta čeka Srbiju ovog leta

Naš meteorolog Ivan Ristić najavio je za Srbiju sličnu dinamiku, ističući da ćemo imati postepen prelaz iz proleća u leto uz značajne količine padavina tokom maja, dok nas u julu i avgustu očekuju ekstremni toplotni talasi sa temperaturama koje će prelaziti 40 stepeni.

Takođe, najnoviji izveštaji Svetske meteorološke organizacije ukazuju na to da je miran period završen i da ulazimo u fazu ekstremnih vremenskih oscilacija pod uticajem El Ninja.

Klimatološkinja Sara Ivasić iz hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) ističe da ćemo jasniju sliku o jačini fenomena imati krajem proleća, jer su prognoze između marta i maja manje pouzdane.

Ona upozorava da se efekat El Ninja direktno nadovezuje na već postojeći trend globalnog zagrevanja.

"Upravo je El Ninjo doprineo da 2024. bude najtoplija godina u istoriji i prva koja je prešla prag od 1,5 stepeni u odnosu na predindustrijski period. Njegov uticaj može dovesti do novih temperaturnih rekorda", navodi Ivasićeva, ali napominje da će konačan ishod za naš kontinent ipak zavisiti od interakcije sa drugim klimatskim procesima.

Šta tačno znači prelazak praga od 1,5 stepeni

Prelazak praga od 1,5 stepeni odnosi se na porast globalne temperature u odnosu na predindustrijski period.

Prošla 2024. godina bila je prva u istoriji koja je prešla ovaj temperaturni prag, čime je ujedno postala i najtoplija godina otkad se vrše merenja.

Kako pokazuju podaci, srednja globalna temperatura je od februara 2023. do kraja januara 2024. bila viša za 1,52 °C nego u drugoj polovini 19. veka, odnosno za 0,64 °C viša u poređenju sa prosekom od 1991. do 2020. godine.

Među glavnim krivcima jeste upravo povećanje koncentracije gasova staklene bašte, pre svega ugljen-dioksida (CO2) u atmosferi što dalje dovodi do porasta temperature, prouzrokovano masovnom upotrebom fosilnih goriva.

Strahovi naučnika potpuno su opravdani vodeći se istraživanjima. Zato, ukoliko se nastavi ovaj trend porasta globalne temperature, posledice koje će svaki stanovnik Zemlje da oseti su neminovne.

(Blic)