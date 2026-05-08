Poznati kompozitor Milutin Popović Zahar danas je zatražio medicinsku pomoć u jednom privatnom domu zdravlja nakon što se, kako je naveo, povredio prilikom pada.

Prema rečima izvora koji se našao na licu mesta, muzičar je bio vidno zabrinut i imao je podlive na licu, dok je sa njim sve vreme bila i jedna ženska osoba.

-Došao je u privatni dom zdravlja, čuo sam kada je rekao da je pao. Obavljen je pregled, a on je tražio da bude smešten u bolnicu, ali su mu objasnili da kod njih ne postoji ta mogućnost i da se njihova bolnica nalazi na drugoj adresi, koja je u blizini - rekao je izvor.

Za sada se nije oglašavao povodom cele situacije.

Brutalno o izgledu Goce Lazarević

Podsetimo, Zahar je nedavno govorio o kolegama sa estrade, a tom prilikom žestoko je prozvao bivšu suprugu Gocu Lazarević.

-Niko nikoga ne posećuje kad pričamo o mojim kolegama. Evo sad, zovu da pitaju ili kad me sretnu neki ljudi kažu: "Pa ti si još živ?!" Pitaju me da li sviram negde, da li radim i komponujem, tako da je izgubljenost jedan trend koji je do te mere uzeo maha, da smo smislili da će razvitak tehnologije pomoći ljudima da stvaraju dobra dela, ali izgleda da je kontra? - rekao je on, pa dodao:

-Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali. Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osamdeset posto od onoga što se traži, dva posto je sluh, a ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi - istakao je Zahar.

