Danas nas očekuje izuzetno nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. Veća verovatnoća za pojavu vremenskih nepogoda je u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.
Zbog jakog vetra, kiše i grmljavine Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio je crveni meteoalarm (najviši stepen upozorenja) za Zapadnu i Istočnu Srbiju, Srem i Šumadiju.
Prema najavi RHMZ, jutarnja temperatura će se kretati od 11 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 na jugoistoku.
Osetan pad temperature i olujni vetar
Zvanična najava RHMZ upozorava da će kasnije posle podne i tokom večeri doći do osetnog pada temperature. Očekuje se da vetar u svim predelima skrene na severozapadni i pojača se na jak i olujni, sa udarima od 70 do 100 km/h, a lokalno i do 120 km/h.
Takođe, RHMZ je upalio najviši stepen upozorenja, crveni meteoalarm u četiri dela Srbije i to:
Zapadna Srbija
Srem
Šumadija
Istočna Srbija
Upozorenje je na snazi zbog jakih udara vetra.
Takođe, na snazi su narandžasta upozorenja na kišu i grmljavinu, a nema dela zemlje koje danas nije na udaru.
Još opasnije vreme, moguć sneg na planinama i formiranje superćelija
Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da nas u utorak očekuje još opasnije vreme nego u ponedeljak, praćeno velikim padom temperature zbog prolaska hladnog fronta.
Zbog drastičnog zahlađenja, na Kopaoniku može pasti čak i sneg. Ristić posebno naglašava da indeks za pojavu grada u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji prelazi 50%, pa može doći do formiranja manjih superćelija.
Poseban oprez posle 18 časova zbog razornih udara vetra
Meteorolog Slobodan Sovilj upozorava da će utorak biti vrlo nestabilan dan uz učestale pljuskove i grmljavinu, a poseban oprez savetuje u večernjim satima, u intervalu od 18 časova do ponoći.
U tom periodu se preko Srbije očekuje premeštanje organizovanog olujnog sistema sa zapada.
"Trenutno procenjeni udari vetra u tom večernjem intervalu mogu dostizati između 60 i 100 kilometara na čas, a prema zvaničnom upozorenju na pojedinim lokalitetima i preko 120 km/h", navodi Sovilj.
Iako se zbog brzog premeštanja ovog sistema ne očekuju velike količine padavina, pri vrlo intenzivnim pljuskovima u kratkim vremenskim intervalima može doći do kratkotrajnog zadržavanja vode na kritičnim deonicama.
Zbog izuzetno opasnih prilika, RHMZ će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.
