Danas nas očekuje izuzetno nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. Veća verovatnoća za pojavu vremenskih nepogoda je u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije.

Zbog jakog vetra, kiše i grmljavine Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio je crveni meteoalarm (najviši stepen upozorenja) za Zapadnu i Istočnu Srbiju, Srem i Šumadiju.

Prema najavi RHMZ, jutarnja temperatura će se kretati od 11 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 na jugoistoku.

Osetan pad temperature i olujni vetar

Zvanična najava RHMZ upozorava da će kasnije posle podne i tokom večeri doći do osetnog pada temperature. Očekuje se da vetar u svim predelima skrene na severozapadni i pojača se na jak i olujni, sa udarima od 70 do 100 km/h, a lokalno i do 120 km/h.

Takođe, RHMZ je upalio najviši stepen upozorenja, crveni meteoalarm u četiri dela Srbije i to:

Zapadna Srbija

Srem

Šumadija

Istočna Srbija

Upozorenje je na snazi zbog jakih udara vetra.

Takođe, na snazi su narandžasta upozorenja na kišu i grmljavinu, a nema dela zemlje koje danas nije na udaru.

Još opasnije vreme, moguć sneg na planinama i formiranje superćelija

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da nas u utorak očekuje još opasnije vreme nego u ponedeljak, praćeno velikim padom temperature zbog prolaska hladnog fronta.

Zbog drastičnog zahlađenja, na Kopaoniku može pasti čak i sneg. Ristić posebno naglašava da indeks za pojavu grada u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji prelazi 50%, pa može doći do formiranja manjih superćelija.

Poseban oprez posle 18 časova zbog razornih udara vetra

Meteorolog Slobodan Sovilj upozorava da će utorak biti vrlo nestabilan dan uz učestale pljuskove i grmljavinu, a poseban oprez savetuje u večernjim satima, u intervalu od 18 časova do ponoći.

U tom periodu se preko Srbije očekuje premeštanje organizovanog olujnog sistema sa zapada.

"Trenutno procenjeni udari vetra u tom večernjem intervalu mogu dostizati između 60 i 100 kilometara na čas, a prema zvaničnom upozorenju na pojedinim lokalitetima i preko 120 km/h", navodi Sovilj.

Iako se zbog brzog premeštanja ovog sistema ne očekuju velike količine padavina, pri vrlo intenzivnim pljuskovima u kratkim vremenskim intervalima može doći do kratkotrajnog zadržavanja vode na kritičnim deonicama.

Zbog izuzetno opasnih prilika, RHMZ će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.