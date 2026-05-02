Prema dostupnim informacijama, ona se tog dana udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović" u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu i od tada joj se gubi svaki trag.

- Dunja je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana - navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno u opisu, reč je o devojčici visine oko 160 centimetara, crne kose do ramena, srednje građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Nike" patike.

Policija apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku devojčice, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192, kao i 064/8924059.

Sve informacije u vezi sa potragom dostupne su i na sajtu sistema "Pronađi me": pronadjime.mup.gov.rs