Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uspeli su da je lociraju oko 20.40 časova na teritoriji Beograda. Kako je saopšteno, devojčica je pronađena u društvu petnaestogodišnjeg mladića čiji je nestanak takođe prijavljen istog dana u Novom Sadu.

Prema prvim informacijama, oboje su u dobrom opštem stanju, a nadležni organi nastavljaju dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti njihovog nestanka.

Nestanak Dunje Necić ranije danas pokrenuo je sistem „Pronađi me“, koji se aktivira u hitnim slučajevima kako bi se javnost brzo obavestila i uključila u potragu. Ovaj mehanizam omogućava širenje informacija putem medija i drugih kanala u cilju što bržeg pronalaska nestalih lica.

Podsetimo, Dunja Necić je nestala danas, 29. aprila 2026. godine, kada se udaljila iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Dr Milan Petrović“ u Ulici Bate Brkića u Novom Sadu, nakon čega joj se izgubio svaki trag.