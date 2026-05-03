U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Temperature su malo ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jutarnja od 3 do 8, najviša dnevna do 23 stepena.

U glavnom gradu pretežno sunčano i toplije. Temperatura do 20 stepeni. Narednih dana slično vreme.

Nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, u toku dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije, a samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom. Na visokim planinama prolazno provejavanje snega.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan, istočnih smerova. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 16 do 23 stepeni.

Upozorenje: Prizemni mraz, verovatnoća 70 odsto.

Povratak pravog proleća očekuje se od ponedeljka.