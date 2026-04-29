Rano jutros Srbiju je pogodio slabiji zemljotres, a podrhtavanje tla zabeleženo je na području Nove Varoši.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je registrovan 29. aprila 2026. godine u 05.43 časa, a njegova magnituda iznosila je 2.1 stepen po Rihterovoj skali.

Ovako slab potres uglavnom ne može izazvati materijalnu štetu, ali ga građani koji se nalaze u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti, naročito tokom noćnih sati kada je mirnije okruženje.

