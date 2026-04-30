Vojnici koji su služenje vojnog roka započeli početkom marta ove godine trenutno se nalaze na specijalističkom osposobljavanju za vojničke dužnosti za koje su regrutovani, sa ciljem da steknu osnovna znanja o upotrebi i održavanju naoružanja i opreme rodova i službi Vojske Srbije, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.

Kako se navodi specijalistička obuka vojnika je preduslov za kolektivnu obuku koja ih očekuje u završna tri meseca služenja vojnog roka.

Ova faza obučavanja traje šest nedelja i dolazi nakon mesec i po dana osnovne obuke u centrima Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu.

Tokom ovog perioda obuke u specijalističkim centrima Komande za obuku i u drugim jedinicama Vojske Srbije, vojnici se osposobljavaju za dužnosti u pešadiji, artiljeriji, inžinjeriji, oklopnim i artiljerijsko-raketnim jedinicama za protivvazduhoplovna dejstva, odnosno u službama logistike, telekomunikacija i atomsko-biološko-hemijske odbrane.

Vojnici na obuci su visoko motivisani i pokazuju izuzetno zalaganje.

Za one koji su zainteresovani za prijem u profesionalnu vojnu službu otvorena je mogućnost da se za to prijave već sada, kako bi blagovremeno prošli propisanu proceduru i stekli uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, dodaje se u saopštenju.