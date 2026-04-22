Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu intervenisale su ukupno 34 puta, i to 26 intervencija obavljeno je tokom dana, a osam tokom noći.

- Tokom dana građani su se najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, povreda, bolova u grudima i problema sa disanjem kod astmatičara. Tokom noći najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmom - saopšteno je iz Hitne pomoći u Kragujevcu.

U ambulanti su pregledane 53 odrasle osobe, od čega 21 tokom dnevne smene i 32 u noćnim satima. Zabeleženo je i osam intervencija na javnim mestima.

(RINA)