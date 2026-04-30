U trenutku kada se Evropa pripremala za topli maj, priroda je odlučila da pokaže svoje surovo lice. Poznati meteorološki sajt "Severe Weather Europe" (SWE) objavio je prognozu o snažnom "Omega bloku" koji direktno iz Arktika usmerava ledeni vazduh ka srcu našeg kontinenta, ozbiljno ugrožavajući poljoprivrednu sezonu 2026. godine.

Retki prodor arktičkog hladnog vazduha za kraj aprila obora temperature širom Istočne i Jugoistočne Evrope. Kako se navodi, ovaj talas donosi visok rizik od oštećenja vinograda i voćnjaka baš u trenutku kada je vegetacija u punom jeku.

- Snažan "Omega blok" kanališe prodor arktičkog hladnog vazduha u Evropu, preteći vegetaciji 2026. godine. Ovaj vansezonski prodor hladnoće direktna je posledica poremećaja u stratosferi koji su oslabili polarni vrtlog, omogućavajući ledenom vazduhu da se izlije ka jugu - objavio je SWE.

Šta je "Omega blok"

Za sve one koji se pitaju šta stoji iza ovog meteorološkog fenomena, objašnjenje je fascinantno. "Omega blok" predstavlja snažan sistem visokog pritiska iznad Severnog Atlantika i Grenlanda koji se "zaglavljuje" i praktično deluje kao transportna traka za hladan vazduh direktno sa Arktika u srce Evrope.

Svoj naziv duguje obliku koji podseća na grčko slovo Omega (Ω), gde se topli greben nalazi u sredini, dok su duboki hladni cikloni sa obe njegove strane.

Balkan na udaru: Preti katastrofa za voćare

Ovaj ledeni bazen se tokom poslednje nedelje aprila i početkom maja širi ka centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Posebno zabrinjava podatak da će temperature biti čak 10 do 15 stepeni ispod proseka za ovo doba godine.

- Ovo je potencijalno katastrofalan događaj za Balkan i crnomorski region - upozoravaju stručnjaci sa SWE.

Kako je naglašeno u SWE prognozi ovakvi upadi arktičke mase u maju izuzetno retki. Očekuje se da će se temperature u petak i subotu spuštati nekoliko stepeni ispod nule, što može biti kobno za vinograde i voćke koje su već u fazi cvetanja.

Evo kada nas čeka najgora noć

Meteorolog amater Marko Čubrilo već je najavio da će će se ovaj prodor odraziti na naše prostore. U svojoj vremenskoj prognozi potvrđuje da nam sledi veoma hladno jutro i opasnost od mraza.

- Razvedravanje i slabljenje vetra bi u noći ka petku nad većim delom regiona spustilo minimume ispod 4 stepeni, tako da će nažalost biti povoljnih uslova za pojavu prizemnih mrazeva od -2 stepeni - naveo je Čubrilo.

Napominje da će najugroženija biti područja van velikih gradova i kotline.

Prema njegovim rečima, 1. maj će početi veoma hladno, ali će tokom dana biti sunčano uz maksimalne temperature od 9 do 17 stepeni.

Kada se vraćaju prolećne i letnje temperature

Iako nas čeka hladniji period, Čubrilo donosi i optimistične vesti za drugu polovinu prve nedelje maja.

- Posle još jednog naleta kasnog, hladnog vremena, deluje da definitivno ulazimo u kasno prolećno i rano letnje vreme - kaže Čubrilo.

Oko 5. maja, pred Đurđevdan, dnevni maksimumi bi trebalo da dostignu oko 22 stepena, a samo koji dan kasnije možemo očekivati i pravih letnjih 27 stepeni. Ipak, treba biti oprezan jer je novo pogoršanje vremena uz kišu i grmljavinu moguće već oko 10. maja.