Obraćanje predsednika Vučića

"Hoću da se zahvalim na ovom partnerstvu sa SAD koje vodi Srbiju u budućnost. Ovo što ste videli danas u Kragujevcu nema niko u regionu. Poljska može da se meri, i niko više. Drugi su iza nas. I mi to ne bismo mogli bez naših američkih partnera. Zadovoljan sam što sam video mnogo profesora, studenata, koji su se uključili u ove promene, da Srbija ide u korak sa svetom. Mi smo kasnili sa 1. i 2. revolucijom, nekako smo 3. i. 4 malo ranije učakiči. Ovu revoluciju nismo propustili, i u prvom smo vozu. Na to sam ponosan."

"Kada vidite ovde superkompjutere koji su veoma snažni. Ovaj poslednji je 50 miliona sa pratećom opremom. Sve je više stavri u računarima i tehnologiji."

"Dužnost naučnika je da postavi temelje za one koji dolazi, rekao je Tesla. Danas smo svedoci istorijskog trenutka za budućnost Srbije."

"Ukupno dostižemo 40 megavata, do sada je ova investicija prešla 100 miliona evra. Ona pokazuje rešenost države Srbije da izgradi suverenu infrastrukturu. Posebno smo ponosni na to što naš data centar poseduje IV nivo sertifikata, ima samo desetak takvih objekata u čitavoj Evropi."

"Ovo predstavlja budućnost naše zemlje."

Pitanja medija

"Još nekoliko stvari. Osim onoga što su mogli da čuju o izgradnji auto-puta Karađorđe, veoma je važno da ukažem na još nekoliko projekata. Molim predstavnike državnih organa da pokažu patriotizam tako što će da kupuju Stelantisove automobile. Ali ono što ste videli, ono što smo obećali to smo i ispunili. I tržnicu. Krenuli smo sami u izgradnju obilaznicu oko Kragujevca. Gledaćemo da Puteve Srbije ubrzamo."

"Odmah ćemo da pregovaramo i nastavimo sa izgradnjom i da spojimo Koridor 10 i 11. Taj novac ćemo da uložimo i to će Šumadiju da premreži. Obećali smo da ćemo da obnovimo Klinički centar, radovi će počeli 2027. godine. Oprema će da bude oko 35 miliona evra. Samo to je 110 miliona evra ukupno."

O pisanju Danasa da radove na Ekspu nadgleda iz helikoptera, on kaže da je tada leteo ka Donjoj Gradini, i tada je video radove.

"Postoje ljudi koji se raduju neuspesima svoje zemlje. Za mene veće svetinje od Srbije nema. Jel treba da se pojavim pred ljudima koji organizuju EXPO i da kažem nismo uspeli da završimo. Naravno da nadgledam, ne najbolje da ništa ne radim."

"I šta da radimo sa 120 dolara za naftu. I tačno je bio u pravu Dmitrijev da će doći do 150 dolara, i da su svi znali kuda sve vodi, i Rusi i Kinezi i Amerikanci. Mi smo najmanje povećali cene u celoj Evropi. Ali smo spuštali akcize, danas puštano nove rezerve. Snalazimo se na sve načine, srećom još nismo dirali u vojne rezerve. Pogledajte kolika ja inflacija u Hrvatskoj. Rade ozbiljno, ali ne vredi, nafta vam podigne sve."

"Vidite što smo mudro postupili, istrčali smo 7 dana ranije kada da izađemo dan ranije na tržište obveznica."

"Ne znam do kada ćemo moći da izdržimo. Evropa plaća najveću cenu, a o tome je trebalo da brinu ranije i da slušaju kada sam upozoravao. Ako dođe do 150, šta ćemo onda," rekao je Vučić o cemana nafte.

"Mi ćemo izdržati još neko vreme, ali... Evropa plaća najveću cenu. Setili se juče, prekjuče da o tome govore, ali niko nije hteo da sluša."

Na blokaderske primedbe Vučić je rekao da ne mogu oni da mu određuju ništa, pošto ništa nisu ni uradili.

"Biće Kragujevčani ponosni na ovo, a kada uradimo novu fabriku oružja biće najbogatiji grad u Srbiji. Prosečna plata je sa trista evra skočila na više od 800! Nisam prezadovoljan, mora bolje, ali to je ogroman skok. Sada imamo i ljude koji neće da rade za 80.000 već traže veće plate, i to je odlično. Moramo da rešimo još problema, i uradićemo sve."

On je rekao da ga zabrinjava odlazak kompanija koje su radile ovde.

"2012. godine smo imali stopu nezaposlenosti 25,9, a danas je ona uvek manja od 9 odsto. Reč je o dramatičnoj razlici. Nemamo problem sa nezaposlenošću, ali ne bi bilo dobro da nam labour intensive kompanije odlaze iz zemlje. Ali to se dešava kada povećavamo minimalac. Zato dolaze kapitalne investicije koje obrću veliki profit. Ne možete da zadržite tekstilne kompanije iz Turske a da podižemo minimalac stalno, zato što oni odu u Tunis. Mi to minimalno osećamo, a trudimo se da odmah dovedemo zamene i nove investicije."

Stalno privlačenje investitora je dnevna borba, i kaže da je to dobra tema za raspravu na N1, i da je spreman da dođe ako ga pozovu.

"Oko toga nemam bojazni, imam bojazni da ne kasnimo u robotici i drugim visokim tehnologijama. Imaćemo ove godine više investicija nego prethodne godine, iako je jezivo teška godina, zbog svega u svetu što se zbiva. A što se tiče ovih grafita blokaderskih, zabrinut sam. Možda nekada i ja preteram, i nije mi teško da kažem izvinite. Možda mi nije lako da slušam kako mi sina potrebno tuširati uranijumom, sa vaše televizije. Kako mi se ćerka ko zna čime bavi u luksuznoj vili u Beču, iako je bila u internatu sa četiri drugarice."

"Nekad smo imali Čedo oženi me, a danas studenti su najbolji za sve."

Naglašava da se zapita da li je izdao svoju decu ako ih ne zaštiti dovoljno, i kaže da ne zna ko piše ove grafite.

"Ne znam zašto neko pokušava da širi međugeneracijski sukob. Zašto svakog dana terate ljude da napadaju štandove SNS. Zašto hvalite te divljačke akcije kao da neko nema pravo da drži štand. Zašto vi upadate u kol centre, kao da neko tamo koristi drogu, poput vaših urednika. A to imam da pitam i ove moje, da li mora da ide nalepnica na nalepnicu, uvreda na uvredu? Spustite se. Izbori nam slede za dva ili šest meseci. I kao što ste videli na lokalu, neće biti zauzimanja nikakvih skupština i ničega."

Kaže da će iste večeri čestitati Đokiću i Bodirogi ako pobede.

"Pozivam sve da spuste strasti, neka svi izađu sa štandovima, neka pričaju, ali nemojte pozivati na sukobe i ubistvo."

Predsednik sarkastično kaže da su blokaderi veliki favoriti, i da zato ne raspisuje izbore.

"Ako nisu uspeli da pobede ni u jednoj od 10 opština, šta da kažem onda. Neka pokažu istraživanja. Oni nemaju svoju agenciju koja pokazuje da pobeđuje. Pitajte ovog iz ovog Sprinta, pitajte njih neka kažu da li vode. Bezveze je ta priča, ali ja nemam nikakav problem sa time. Oni se kao što je govorio Tijanić kreću u granicama sopstvene pokvarenosti."

Vučić obilazi data centar

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović je predsedniku objasnio šta je do sada urađeno, i šta će danas biti pušteno u rad.

"Kapacitet našeg data centra je sveukupno 14 megavata. Kroz projekat Srbija 2030 osmislili smo idejno rešenje i proširenje, koje treba da ide na sprat, to je još 40 megavata. Sa leve strane se nalazi inovacioni distrikt, i prva zgrada će biti završena prvog septembra ove godine. U njoj će se nalaziti nacionalni centar za informacionu bezbednost, koji već postoji, ali će imati veći prostor i štitiće kritičnu infrastrukturu," rekao je Jovanović.

Dodaje da je ovo srpska "Silicijumska dolina", i da je programom Srbija 2030 predviđena dalja nadogradnja.

"Ono što je bitno, moram da naglasim, naš data centar ima sertifikat klase IV, što znači da imamo najviši nivo pouzdanosti i bezbednosti. To znači da smo ga izgradili po najvišim standardima, ali i da ga održavamo po najvišim standardima. Mi danas javno objavljujemo da imamo novog partnera i korisnika, to je kompanija SAP, koja će odavde pružati usluge," rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Vučić je naglasio da je moguće da će biti pravljeni i veći data centri, i zapitao je koliko energije možemo iskoristiti za hlađenje.

"Energetska efikasnost našeg data centra može da ide ka 1,2 ili 1,1," rekao je Jovanović, a Vučić ističe da ako budemo transportovali LNG preko Srbije, to bi moglo da se iskoristi za hlađenje.

Jovanović je naglasio da privreda mora da se uključi, da bi bila što šira primena veštačke inteligencije.

"Kada sam bio u Davosu, ljudi iz Nvidie su bili najslušaniji i najplaćeniji. Oni su najveću pažnju prikupili, i vidi se zašto je ta kompanija u vrhu. Srećni smo što možemo da radimo sa vama ovde," rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da je neophodno da se obezbede veće količine struje, koja ne može dolaziti samo iz solarnih panela, i da Kragujevac ne sme da ima probleme zbog toga.

"Razmislite kako da se na jugozapadu Srbije prave data centri, tu možemo da koristimo deo američke energije. To nam može podići zlatiborski i mačvanski okrug, povedite računa o tome," kazao je predsednik ispred mape na kojoj su prikazani planovi za novu izgradnju.

Vučić je obavešten da je u martu bilo 2,6 miliona pokušaja napada na data centar, i rečeno je da AI drastično smanjuje detekciju i rešavanje svih problema.

Njemu su predstavljeni i četbotovi koji drastično smanjuju trošenje vremena za sve korisnike, posebno na sajtovima vezanim za eUpravu.

"Čuli ste da samo imali 2,6 miliona napada na državnu mrežu. Svi su prebacili podatke ovde, da ne bimo imali scenario kao u Španiji kada je nestala struja," rekao je Vučić.