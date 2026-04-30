Radno vreme za Praznik rada 1. maj biće izmenjeno u skladu sa prazničnim režimom, što znači da pojedini objekti neće raditi 1. maja, dok će 2. maja raditi uobičajeno, dok će neki objekti, poput tržnih centara, raditi uobičajeno tokom oba dana praznika.

Na Praznik rada, 1. maja, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a narednog dana moraju da rade najmanje od devet do 12 sati, navodi se u odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.

Danas, 30. aprila, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od devet do 18 sati. Nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati, mogu biti zatvoreni od 1. do 2. maja. Benzinske stanice, u vreme navedenih praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje u vremenu od šest do 20 sati.

"Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika", saopštio je Beoinfo.

Dodaje se da svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena. Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima, državni i drugi organi dužni su da i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji obavljaju delatnost u slučaju ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti nastale štetne posledice za građane i državu, pa će tako državne bolnice tokom praznika raditi uobičajeno.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da će raditi tokom prvomajskih praznika na taj način što će u petak, 1. maja, Centar za mikrobiologiju – Odsek za prijem uzoraka raditi tako što će prijemna i ginekološka ambulanta raditi od osam do 10 časova, izdavanje rezultata biće od 10 do 12 časova, sanitarna ambulanta vršiće prijem klijenata od osam do 12 časova, a biohemijska laboratorija od osam do 12 časova.

Narednog dana, 2. maja, Centar za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzoraka radiće tako što će prijemna i ginekološka ambulanta raditi od osam do 10 časova, izdavanje rezultata moguće je od 10 do 12 časova, a sanitarna ambulanta i biohemijska laboratorija vršiće prijem klijenata od osam do 12 časova.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da će u subotu, 2. maja, jedinica za zdravstveni nadzor (sanitarni pregledi) raditi od 7:15 do 11 časova, a prijemno odeljenje tog dana radiće od sedam do 11 časova. Institut za transfuziju krvi Srbije 1. i 2. maja radiće od osam do 15 časova. Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a što se tiče privatnih apotekarskih ustanova one uglavnom neće raditi 1. maja ili će raditi skraćeno.

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" saopštilo je da, zbog obeležavanja Praznika rada, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada u petak i subotu, 1. i 2. maja.

U istom periodu, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31, Mileševska br. 51 i Milutina Milankovića br. 134g. Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" tokom predstojećeg praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila. Naplata i kontrola parkiranja počinje u nedelju, 3. maja u ljubičastoj, crvenoj i beloj zoni, a u ponedeljak, 4. maja 2026. godine, na celom području primene Zonskog sistema parkiranja, kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.

U petak i subotu, 1. i 2. maja, vozila javnog prevoza će saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Tokom prvomajskih praznika, odnosno 1. i 2. maja, radiće dežurne pošte u celoj zemlji, u Beogradu, većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima. Među njima, Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu radiće uobičajeno, od osam do 21.30 časova, a pošte na graničnim prelazima Horgoš, Čukarka, Sremska Rača i Batrovci i pošte na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće neizmenjeno - non-stop, dok će pošta na graničnom prelazu Gradina raditi od sedam do 18.30 časova. Oba dana praznika biće otvorene pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru. Radiće poslovnica u "Roda" objektu u Kragujevcu i druge dežurne pošte. Pošta na Aerodromu "Nikola Tesla" radiće od osam do 14 časova. U subotu 2. maja, dežuraće veći broj pošta u svim većim gradovima, među njima i pošta na Zlatiboru.

Supermarketi će tokom praznika raditi izmenjeno, uglavnom skraćeno. Iz Lidl Srbija saopštili su da njihove prodavnice 1. maja neće raditi, a iz Idea, Roda i Merkatora naveli su da će njihove prodavnice tog dana raditi skraćeno, odnosno do 14 časova.

JKP "Beogradske pijace" saopštile su da će sve pijace koje posluju u njihovom sastavu 1. i 2. maja, raditi po uobičajenom radnom vremenu od šest do 19 časova. Pijaca "Palilula" radiće u svom režimu rada, od sedam do 21 čas, pijaca "OTC Miljakovac - Beogradski buvljak" radiće po uobičajenom radnom vremenu, od osam do 19 časova, a pijaca cveća Krnjača radiće takođe uobičajeno, od osam do 19 časova. Pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) 1. i 2. maja radiće po ustaljenom radnom vremenu, od 19 do šest časova. Kada je reč o garažama i parking prostorima za korisnike i posetioce pijaca, prema saopštenju JKP "Beogradske pijace", tokom praznika garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu. Pijaca "Palilula" radiće uobičajeno od 00 do 24 časa, kao i pijace "Zemun", "Stari Merkator" i "Smederevski đeram", dok će pijace "Banjica" i "Zeleni venac" raditi uobičajeno od šest do 21 čas, a pijaca "Dušanovac" uobičajeno od osam do 19 časova.

Javno komunalno preduzeće "Pogrebne usluge" Beograd saopštilo je da 1. maja se neće obavljati sahrane. Servisni centar na Novom groblju će u petak i u subotu, 1. i 2. maja, raditi od sedam do 20 časova, dok je vreme za uplatu za grobna mesta od sedam do 18 časova. Takođe, 1. maja će raditi i servisni centri u kliničko-bolničkim centrima "Zemun", "Zvezdara" i "Bežanijska kosa" od sedam do 15 časova, dok servisni centri na Centralnom groblju, Topčiderskom, Zemunskom, kao i na grobljima Nova Bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg neće raditi 1. maja. U subotu, 2. maja, svi servisni centri na grobljima koja su u nadležnosti JKP-a "Pogrebne usluge" Beograd radiće od sedam do 15 časova, osim servisnih centara na Zemunskom i Topčiderskom groblju. Gradska kapela (Deligradska 36) će raditi 2. maja od sedam do 15 časova (rad sa strankama od 7 do 14.30 časova), a 1. maja neće raditi. Pisarnica "Pogrebnih usluga" u zgradi direkcije na Novom groblju, na adresi Ruzveltova 50, (predaja molbi, zahteva i slično, konsultacije sa pravnom službom) neće raditi 1. i 2. maja. Informacije (naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja i opšte informacije) sugrađani mogu dobiti 2. maja od sedam do 15 časova pozivom na broj telefona 011/2071-304. Kapije grobalja u nadležnosti JKP-a "Pogrebne usluge" otvorene su za posetioce od sedam do 19 časova. Dežurni centar za prijavu smrti (Ruzveltova 50) radiće uobičajeno svakog dana od 0 do 24 časa, brojevi telefona tog centra su: 011/2071-333, 011/2071-377, 064/8554-096.