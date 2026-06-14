Savet je naveo da je napad bio usmeren na zajedničku komunikacionu infrastrukturu koju koriste Banka Meli, Banka Tedžarat, Banka Saderat i Izvozna razvojna banka Irana, što je navelo tehničke timove da primene zaštitne mere koje su privremeno uticale na neke bankarske usluge, prenosi Rojters.

Navedeno je da nije došlo do neovlašćenog pristupa informacijama o klijentima i da nisu obrisani nikakvi podaci.

U saopštenju se dodaje da su u toku aktivnosti za oporavak sistema u četiri banke koje su se našle na meti hakera.